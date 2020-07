Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "¿Cómo hay un protocolo para toda la población y LaLiga tiene un protocolo diferente?"

El viaje del Fuenlabrada a la ciudad de A Coruña sigue estando en el centro de la polémica y la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, ha insistido en 'Espejo Público' en su demanda de una explicación clara y plausible de por qué se permitió volar al club madrileño cuando habían detectado positivos por coronavirus durante el fin de semana.

"Lo que vamos a hacer es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si hubiera indicios de que se ha cometido algún tipo de negligencia, susceptible de generar responsabilidades. Lo que parece es que ni Madrid no Galicia tenían conocimiento de que había positivos hasta 45 minutos antes del inicio del partido", ha explicado Inés Rey.

La alcaldesa ha insistido en las preguntas que ya realizó el lunes y aseguró que no entienden cómo LaLiga autorizó el viaje del Fuenlabrada sabiendo que había tenido positivos por coronavirus.

"Nosotros desde el Ayuntamiento nos preguntamos cómo es posible que, habiendo positivos previos en el club de fútbol, por parte de LaLiga se autorizara que viajaran a A Coruña sin proceder con los protocolos que establece el Ministerio de Sanidad, en cuanto a las medidas de aislamiento y confinamiento respecto a aquel que da positivo en Covid", se ha preguntado Rey.

"¿Cómo es posible que se viaje sin tener el resultado de la segunda PCR, que arrojó un resultado de seis positivos más? ¿Y cómo es posible que durante horas no se comunique ni a la Xunta ni al Ayuntamiento de A Coruña la situación en la que se encuentran?", ha denunciado la alcaldesa de A Coruña.

"Es por esto que pedimos explicaciones y, como las explicaciones no son satisfactorias y no resultan plausibles, vamos a poner los hechos en manos de la Fiscalía. Desde que se detecta el primer positivo no se procede como marcan los protocolos sanitarios tanto de la Comunidad de Madrid como de Sanidad o de Galicia", ha indicado Rey.

Por último, Inés Rey ha asegurado que las explicaciones ofrecidas por Javier Tebas, presidente de LaLiga, no resuelven las dudas sobre el viaje del Fuenlabrada.

"Las explicaciones de LaLiga no resuelven satisfactoriamente las dudas que tenemos desde el Ayuntamiento de A Coruña. ¿Cómo es posible que habiendo positivos se permitiera viajar al equipo? ¿Cómo hay un protocolo para toda la población y LaLiga tiene un protocolo diferente? Entendemos que hayan cumplido ese protocolo, pero no se han seguido las recomendaciones sanitarias", ha indicado Rey.