Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada: "No ha habido ninguna negligencia, hemos cumplido estrictamente con el protocolo de LaLiga"

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha defendido la actuación del club madrileño en su viaje a A Coruña y ha defendido que siempre cumplieron con el protocolo de LaLiga, por lo que "no ha habido ninguna negligencia".

"En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, ya que se cumplen todos los protocolos de la liga. Se cumple todo en todo momento. No cometemos ninguna negligencia como tanto se ha dicho. Nosotros estamos trabajando para intentar encontrar soluciones para volver a Madrid. Hoy nos han vuelto ha realizar un test más y estamos esperando los resultados. Estamos centrados en la salud de nuestros jugadores", explicó Praena.

"Antes de viajar a Galicia nos hacemos otra PCR y al llegar nos confirman que hay seis positivos más. No ha habido ninguna negligencia. Toda la expedición había dado negativo el día anterior. El domingo por la mañana repetimos las pruebas: PCR y test rápido. Los test rápidos dan negativo", ha asegurado el presidente del Fuenlabrada.

"Nunca hemos viajado cometiendo una negligencia. Se supone que cuando hay tres casos se consideran como brotes, pero tienen que tener una trazabilidad epidemiológica. Pero en este caso no ha sido así, no existe esa trazabilidad ya que no ha habido ese contacto de más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia. Estamos trabajando en saber por qué se ha producido ese foco", argumento Praena sobre el viaje a A Coruña.

Praena: "Somos los únicos perjudicados"

El presidente del Fuenlabrada ha asegurado que ellos son "los únicos perjudicados", pese a que se quiere vender todo lo contrario.

"Los únicos perjudicados somos nosotros, aunque se vende que somos los grandes beneficiados. Nos vamos a quedar diez días encerrados y, si Dios quiere y jugamos los 'playoffs', lo haremos en desventaja física", sentenció Praena.