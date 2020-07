Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, indignada con el viaje del Fuenlabrada: "¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están por encima de la normativa sanitaria?"

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, ha mostrado su total indignación por el viaje del Fuenlabrada a A Coruña, cuando el sábado detectó un positivo por coronavirus y cuatro más el domingo.

"Los futbolistas no son diferentes al resto de la población. LaLiga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios. Y los protocolos sanitarios rigen para toda la población. Si yo mañana doy positivo se aísla a todo mi equipo, se aísla a toda mi familia y me ponen en cuarentena. Mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un futbolistas y cualquier ciudadano español o cualquier trabajador?", ha indicado Inés Rey.

La alcaldesa de A Coruña ha mostrado su enfado por la decisión del Fuenlabrada de volar a A Coruña sabiendo que tenía positivos en su plantilla, los cuales habían estado en contacto con el resto de los jugadores.

"¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están por encima de la normativa sanitaria? ¿Está LaLiga por encima de la normativa sanitaria? Entendemos que existe un protocolo, que ese protocolo se cumple y que se hacen los test PCR. Pero, a partir de ese momento, las normas tienen que ser igual para todos", denunció Inés Rey.

El Ayuntamiento de A Coruña no descarta acciones legales por el viaje del Fuenlabrada

La alcaldesa de Coruña, Inés Rey, no ha descartado que puedan emprender acciones legales por la decisión del Fuenlabrada de volar a Galicia tras detectar positivos en su plantilla el sábado y el domingo, antes del vuele del lunes.

"Si hay negligencia no se descarta tomar medidas para que se depuren responsabilidades", ha dicho la regidora en rueda de prensa, en la que ha añadido que contempla "todas las que sean necesarias si efectivamente se tenía conocimiento de que los jugadores eran susceptibles de tener covid".

"De confirmarse ese conocimiento previo de casos de covid en el Fuenlabrada, constituye un peligro y riesgo para la salud pública de esta ciudad y desde el Gobierno de esta ciudad tenemos la obligación de denunciarlo y esclarecerlo porque revela una actitud irresponsable e inadmisible", indicó Rey.