Iker Casillas explota tras los registros en la RFEF: "Y más mierda..."

Iker Casillas, leyenda de la Selección Española y del fútbol mundial, ha sido uno de los primeros en reaccionar al registro múltiple que la Guardia Civil, a través de la OCU, ha estado realizando durante este miércoles en la sede de la RFEF, en el domicilio de Luis Rubiales en Granada y en otros edificios por posibles contratos irregulares en los últimos cinco años.

"Más mierda en el fútbol español"

El que fuera portero del Real Madrid se ha expresado contundentemente en su cuenta personal de 'X' (antes Twitter) con varios emojis que no tienen otra interpretación que "y más mierda en el fútbol español".

Casillas también se pronunció tras el discurso de Luis Rubiales en La Asamblea (25 de agosto) inmediatamente posterior al beso de este a Jenni Hermoso y lo calificó de "vergüenza". El exguardameta suele ser un asiduo a la hora de comentar noticias relacionadas con el fútbol español, ya sea para bien o para mal.

¿Irregularidades en la unión Supercopa de España-Arabia?

En cuanto a lo sucedido este miércoles en la sede de la Federación y otros edificios de toda España, es la Guardia Civil la que está detrás de los detalles del contrato que firmó la RFEF con Arabia para llevar la Supercopa de España al país árabe. Un papel muy importante tuvieron el entonces presidente Luis Rubiales, y Gerard Piqué, exjugador del Barça, que a través de su empresa 'Kosmos' hizo de intermediario y cuya compañía cobró 24 millones de euros por este trabajo.

La Guardia Civil registra la casa de Rubiales en Granada

Por esta razón, los agentes de la Guardia Civil también han registrado la casa de Luis Rubiales en Granada aprovechando que este no se encuentra en España sino en República Dominicana, según informa 'El Mundo'. El abogado dimitió en septiembre de 2023 tras toda la polémica por el beso a Jenni Hermoso en la ceremonia del Mundial ganado por España en Australia.

Por ende, en el punto de mira de la G.C están los acuerdos que provocaron que la Supercopa viajara a Arabia en los últimos años tras firmarse un contrato en 2019 por el que la Federación recibiría unos beneficios de 40 millones de euros anuales. En total fueron 240 millones que se repartieron entre RFEF, clubes y 'Kosmos' (el contrato expira en 2029).

Hasta el momento se han practicado siete detenciones y cinco personas están siendo investigadas, eso sí, estas no han tenido lugar en el ente federativo.

Raya: "No tenía ni idea de lo que estaba pasando"

En relación a los registros, el portero de la Selección Española, David Raya, se ha referido a lo sucedido en una rueda de prensa en la que ha asegurado que no sabían lo que estaba pasando: "No tenia ni idea. Nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado y no me he dado cuenta de lo que estaba pasando", zanjó.

