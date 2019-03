Hazard: "En el Chelsea no estamos al nivel, yo el primero"

EL CHELSEA HA SUMADO 4 PUNTOS EN 4 PARTIDOS

El centrocampista belga del Chelsea ha reconocido que el equipo que dirige José Mourinho no está al nivel que debería en este inicio de temporada, en la que solo ha conseguido ganar uno de los cuatro partidos de liga disputados hasta el momento. "Individual y colectivamente no estamos al nivel, yo el primero. Espero que el período internacional me permita recuperar mi nivel", ha declarado en una entrevista concedida a 'L'Équipe'.