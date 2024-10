Hansi Flick: "No sabía lo de los vídeos de Real Madrid TV, no está bien"

Hansi Flick, el hombre que ha 'resucitado' al Barcelona, afronta este sábado su primer clásico y lo hace con su equipo como líder de LaLiga EA Sports y después de desterrar muchos fantasmas europeos tras golear al Bayern de Múnich el pasado miércoles. Mucho se ha hablado durante la semana sobre si el alemán mantendría su línea defensiva tan adelantada en una semana clave y, de momento, parece que el técnico azulgrana no piensa renunciar a su presión adelantada. Lo hizo ante el Bayern y anunció que sus jugadores jugarán igual este sábado en el Santiago Bernabéu, aunque sí admitió que lo adaptarán al conjunto de Ancelotti.

"Tenemos nuestro planteamiento. Lo teníamos contra el Bayern y vimos que teníamos que mejorar. En cada partido, te adaptas. Y ahora nos adaptaremos al Real Madrid. Como en todos los encuentros. Siempre hay jugadores rivales rápidos. También el Real Madrid. Confío en mi equipo, lo están haciendo genial. El equipo se vino arriba contra el Bayern, mejoramos las combinaciones, lo hicimos bien con balón y sin balón... Somos conscientes de que hay que mejorar. Y hay que adaptarse a las distintas situaciones", explicó el entrenador alemán.

"Muchos entrenadores se fijan. Nuestra idea es presionar al máximo, con la pelota. Tenemos que acercarnos cada vez más, hay que ser una unidad compacta y no dejar espacios entre las líneas. Lo que hicimos en la segunda parte contra el Bayern fue genial. Hay que ir equilibrando las cargas para que las sesiones no sean tan duras. Los jugadores lo están haciendo genial. Los futbolistas se están adaptando. Creo en el equipo y tenemos muchas cualidades. Es lo que queremos ver. Todo el mundo está jugando y corriendo al máximo. Se apoyan. El equipo sabe qué tiene qué hacer y que nuestra mayor fuerza es estar unidos", indicó Hansi Flick.

Respecto al hecho de tener un día menos de descanso que el Real Madrid, el de Heidelberg no quiso darle mucha importancia.

"No podemos hacer nada al respecto. El Real Madrid jugó el martes y nosotros, el miércoles. Cada uno, a lo suyo. Los jugadores se apañarán. Se han entrenado muy bien", afirmó Flick.

"¿Fermín? No he decidido si será titular"

El entrenador alemán no aclaró si Fermín será titular este sábado ante el Barcelona, pero si elogió su partido ante el Bayern.

"No he decidido si será titular. Se implicó en tres goles. Hace una gran presión e hizo lo que quiso con el balón. Lo que queríamos que hiciera lo ha hecho. Estamos felices con su vuelta. Mostró un gran rendimiento y eso fue buenísimo", explicó Hansi Flick.

Respecto a Pau Cubarsí, el alemán admitió que "realmente es genial verle, cómo juega... Todo depende de él. Siempre tiene hambre por mejorar, de entrenar duro, subir el listón... lo da todo por el club. Lleva un camino extraordinario".

"Ya he jugado en el Bernabéu y no pasó nada con los árbitros"

Flick, que mañana jugará su primer clásico como entrenador, ha sido preguntado por el último vídeo de Real Madrid Televisión sobre el colegiado Sánchez Martínez, que este sábado dirigirá el clásico.

"No sabía lo de los vídeos de Real Madrid TV, no está bien (que se haga esto). Los árbitros tienen un trabajo duro y mi trabajo es preparar a los jugadores. Nunca he tenido problemas con los árbitros. Al equipo le dije a principio de temporada que el foco debe estar en el rendimiento, no en los árbitros", concluyó Hansi Flick.

'¿Sabe que en el Bernabéu pasan cosas inimaginables?', le apuntó un periodista, a lo que Flick fue contundente: "¿Si? Cuéntame. ¿Los arbitrajes? Ya he dado mi respuesta antes sobre los árbitros. Ya he estado antes en el Bernabéu y hasta jugué allí con el Bayern de Múnich, mucho tiempo atrás. No pasó nada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com