Hansi Flick estalla contra los horarios de LaLiga: "Quiero ver al que decide..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha criticado con dureza la planificación de los horarios de los partidos en el fútbol español, comparándola con otras grandes ligas europeas. En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Celta de Vigo, el técnico alemán ha denunciado la falta de consideración hacia los clubes que participan en competiciones europeas.

"Todas las ligas, como la Bundesliga o la Premier League, se preocupan por sus clubes, y en España no"

"Esta situación es increíble. Todas las ligas, como la Bundesliga o la Premier League, se preocupan por sus clubes, y en España no. Aquí dicen: 'Dejad que jueguen y ya llegarán a las cinco de la mañana a sus casas'. No tienen ni idea de lo que significa esto para los jugadores", afirmó Flick visiblemente molesto.

El preparador azulgrana expresó su malestar con el desgaste físico y logístico que supone para sus futbolistas la acumulación de partidos, especialmente cuando se combinan los compromisos nacionales con los internacionales. En ese sentido, sugirió que sería necesario dialogar directamente con los responsables de la organización del calendario en LaLiga.

Flick calificó la situación de "ridícula" y aseguró entre risas que le gustaría hablar con quien define los horarios para encontrar una solución que beneficie a todos los implicados: "No quiero quejarme ni generar excusas. Sólo lo he comentado. No jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. ¿Pero por qué no jugamos a las 16:00 horas o a las 18:00? Quiero ver al que lo decide. Es una broma".

Elogios al Inter de Milán

El técnico alemán, por su parte, se ha deshecho en elogios hacia el Inter de Milán, rival del conjunto azulgrana en las semifinales de la Liga de Campeones. El entrenador alemán calificó al conjunto italiano como "un equipo fantástico con un entrenador (Simone Inzaghi) increíble".

Flick valoró la exigente eliminatoria que comenzará el próximo 30 de abril en el Estadio Olímpico Lluís Companys y se resolverá el 6 de mayo en San Siro. Destacó el gran rendimiento colectivo del líder de la Serie A, subrayando que el Inter juega "muy bien organizado" y que dispone de futbolistas "muy inteligentes" con el balón.

Entre los nombres propios del equipo dirigido por Simone Inzaghi, el técnico azulgrana se detuvo especialmente en el de Benjamin Pavard, lateral francés al que conoce bien de su etapa en el Bayern Múnich. "Pavard me encanta, admiro su juego. Me encantará verlo de nuevo", analizó.

