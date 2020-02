Gutiérrez explota: "Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería presento mi dimisión"

José María Gutiérrez atraviesa su peor momento como entrenador del Almería. A los malos resultados cosechados por el equipo andaluz, se suman los rumores de una posible fiesta del técnico con los futbolistas del Almería.

El Almería perdió en Huesca (3-2) y Gutiérrez fue expulsado al final del partido. Tras una nueva derrota de su equipo, el técnico de Torrejón se mostró muy crítico con la actuación del VAR.

"Que nos digan por qué en Soria entra el VAR y nos quitan dos puntos y aquí ni siquiera va a mirarlo. Está sucediendo cada jornada con el VAR, no solo en Primera, también en Segunda. Dos semanas antes hubo una jugada calcada que fue penalti y hoy, no. Eso te hace dudar", reconoció el técnico.

En cuanto a los rumores sobre una presunta fiesta en la que el entrenador habría cerrado una discoteca en Almería junto a los jugadores de la plantilla, Gutiérrez se mostró muy tajante. El de Torrejón desmintió los rumores y quiso zanjar el tema.

"Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería, presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me haya pagado el Almería. Tengo la conciencia tranquila, poco más que decir. Es un rumor sin pruebas que se ha hecho viral en toda España y salido en todos sitios. Es el lastre que llevo de ser Guti y una persona conocida, pero la vida me ha hecho fuerte y esas cosas no me van a hundir", aseguró un sincero José María Gutiérrez.