Guardiola anuncia que dejará de entrenar: "Está más que decidido"

Pep Guardiola ha anunciado que dejará de entrenar por tiempo indefinido una vez termine su etapa en el Manchester City. El técnico catalán, que tiene contrato hasta 2027 con el club inglés, no ha concretado la fecha exacta de su marcha, pero si ha asegurado que una vez lo haga se retirará de los banquillos.

En una entrevista a GQ Hype, Guardiola afirmó que necesita un descanso para centrarse en sí mismo. "Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo”, señaló.

Un patrón repetido

Guardiola reconoció que ya vivió algo similar cuando se retiró como futbolista y cuando puso fin a su brillante etapa en el FC Barcelona. En ambos casos, no se debió a una cuestión física, sino a una mental. Cuando su "cabeza dijo basta", el supo escucharse. "He aprendido un poco a parar. Tienes una responsabilidad por mucha gente que confía en ti, que te quiere: los jugadores, el presidente, el director deportivo", indicó.

El de Santpedor cree que forzar una etapa provoca que las cosas empiecen a perder sentido. Por es tiene claro que se marchará del City una vez tenga claro que es el momento, no forzado por los resultados ni las críticas. "¿Que hay gente esperando que fracase? Sí, seguro. Y encantado de recibirles, eso te da energía", explicó Guardiola.

Una temporada complicada

El técnico del Manchester City también hizo balance de la pasada temporada, una que no ha sido muy buena en cuanto a resultados y que, tras años de éxitos, se dio cuenta de la necesidad de renovar la plantilla. "Cuando ganas seis Premier Leagues llega un momento en que tú bajas. Es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después". Además, el entrenador catalán reflexionó acerca de su trabajo con sus jugadores: “Tengo 23 jugadores y escojo a 11 cada tres días... Los demás sienten que no los quiero y es todo lo contrario. ¿Cómo no va a haber conflictos? Imposible”, recalcó.

