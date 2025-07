Iris Tió conquista seis medallas en Singapur: "Tengo un sentimiento de felicidad indescriptible"

La nadadora española Iris Tió ha asegurado este lunes sentirse con "una felicidad indescriptible" tras colgarse seis medallas en el Mundial de natación de Singapur 2025 (tres oros y tres bronces). "Ha sido un campeonato muy emocionante y todavía estoy asimilándolo, porque no he parado hasta ahora. Y ahora que vienen las vacaciones, yo creo que me voy a dar cuenta un poco de lo que acaba de pasar, porque realmente ha sido muy emocionante", ha confesado la deportista catalana a su llegada al aeropuerto de Barcelona.

Además de sus éxitos deportivos, Tió ha sido reconocida por la federación internacional de natación (World Aquatics) como la mejor nadadora artística del Mundial. Un galardón que ha recibido con sorpresa y emoción: “Ha sido un sueño hecho realidad. No me lo esperaba. Sí que tenía la sensación de que Singapur iba a ser muy especial, pero no imaginaba que tanto". El equipo español ha logrado un total de nueve medallas, tres oros, dos platas y cuatro bronces, en el campeonato, firmando así su mejor resultado histórico en unos Mundiales de natación artística.

Tió lo atribuye en buena parte al trabajo del nuevo cuerpo técnico liderado por la exnadadora Andrea Fuentes: "Nos han ayudado a confiar en nosotras mismas. Han creado coreografías con las que nos sentimos cómodas, con músicas que nos motivan, e íbamos a por todas", ha opinado. Con todo, uno de los grandes momentos en el sudeste asiático llegó con su oro en el solo libre, una rutina convertida en un himno al amor con el que superó a la todopoderosa China.

"Al principio no me lo creía. No pensaba que los jueces se atreverían a poner más puntuación que China, que a veces es muy complicado", ha admitido. También ha querido destacar su conexión con Dennis González, con quien logró otro oro en el dúo mixto, superando a la pareja rusa. "Con Dennis me entiendo muy bien en el agua y gracias a esto hemos podido crear este dúo también. Ha sido un Mundial histórico", ha celebrado.

Tras un año cargado de esfuerzo y emociones, la nadadora se ha mostrado ambiciosa de cara al futuro: "Ha sido un año muy intenso, pero muy bonito poder acabarlo así. Si ya hemos conseguido esto en tan poco tiempo con Andrea (Fuentes), imagínate lo que podremos lograr más adelante". A su llegada a Barcelona, Tió ha sido recibida en la Terminal 1 del aeropuerto por una multitud de medios de comunicación, algo que ha vivido como un reconocimiento muy especial: "Es la primera vez que viene tanta gente a recibirme. Estoy súper contenta porque señala que ha pasado algo muy grande y que también la gente lo valora".

Sin más competiciones globales en el horizonte inmediato, la nadadora quiere ahora tomarse un respiro antes de pensar en el próximo Europeo: "Quiero deshacer la maleta, ducharme, tener calma en casa", ha dicho entre risas. No obstante, su ambición sigue intacta: "Nuestro objetivo es cambiar la sincronizada, dejar huella. Vamos a seguir investigando con nuevos movimientos, crear coreografías innovadoras y mágicas que impacten", ha sentenciado.

