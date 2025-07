Adil Rami explota contra Lamine Yamal: "Ya no lo soporto, que le den por culo"

El exjugador Adil Rami ha cargado duramente contra Lamine Yamal en su canal de Twitch. El francés admite sin reservas que el internacional español tiene una enorme calidad dentro de los terrenos de juego, pero se muestra muy crítico con su actitud fuera de los mismos: "Hace dos meses que, humanamente hablando, ya no lo soporto", dice el galo, campeón del mundo en 2018, montando en cólera contra la estrella del Barcelona.

"Seguro que ganará Balones de Oro , Copas de Europa y lo que quieras. Pero humanamente hablando, que le den por culo"

"Me importan un bledo los que no están contentos, la afición del Barça, la de Lamine Yamal... Me importa un bledo. Futbolísticamente, nada que decir. Una estrella. Seguro que ganará Balones de Oro , Copas de Europa y lo que quieras. Pero humanamente hablando, que le den por culo", asevera el exdefensa de Marsella o Sevilla.

De hecho, el exjugador va más allá y explica que todo empezó con un gesto de Lamine a Cristiano Ronaldo. Durante la final de la Nations League, a principios del junio, Portugal hizo el pasillo a España tras perder La Roja en la tanda de penaltis. Al pasar el culé para recoger la medalla, el luso le dio la mano y el extremo justo apartó la mirada de CR7 en ese momento. La imagen se hizo viral y dio pie a múltiples especulaciones.

Su polémico saludo a CR7

"La forma en que le estrechó la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí. Después de haber grabado vídeos donde hablaba de él, no me gustó. Verlo haciendo tonterías con los pantalones bajados... Lo de los pantalones cortos y bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México, y era el que quería que le f******. Hay cosas que me preocupan", abunda el exfutbolista de 39 años.

La fiesta por su 18 cumpleaños

Rami también saca a relucir la cacareada fiesta del 18 cumpleaños de Lamine Yamal. Pese a que han pasado más de 10 días, la polémica sigue envolviendo a la celebración de su mayoría de edad: "Organiza fiestas y la gente ya habla de ellas. ¡Espera un momento, hijo de puta! Viene, coge el número 10 y se pone joyas enormes con diamantes enormes... Se cree estadounidense. Que te den por culo", asevera.

