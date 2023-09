La Guardia Civil concluye en su informe que el arbitraje en España con Negreira no fue "imparcial"

Por si el 'caso Rubiales' no estaba empañando demasiado la imagen del fútbol español... en las últimas horas se ha conocido otra conclusión del caso que levantó todas las sospechas hace unos meses: el de Enríquez Negreira y los polémicos cobros de parte del FC Barcelona: unos 7,3 millones de euros durante 17 años (2001-2018).

El arbitraje tuvo un "funcionamiento irregular"

Hasta ahora el caso estaba siendo investigado y había empezado a desaparecer de la opinión pública, sin embargo, un reciente informe de la Guardia Civil ha concluido, entre otras cosas, algo que puede traer muchísima cola en las próximas horas: la GC confirma que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo un "funcionamiento irregular" y que sus decisiones "no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial", según recoge el periódico 'El Mundo', que ha tenido acceso al documento.

No hay explicación más allá de las facturas

En referencia a los polémicos pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira (casi 8 millones en dos décadas), también se concluye que "sus servicios no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas", en resumen: los investigadores no se creen que existiera cualquier tipo de labor de asesoría real, como sí se asegura desde el club azulgrana. Y la Guardia Civil también indica que Negreira "no experimentó un incremento de patrimonio" a pesar de recibir grandes cantidades de dinero por parte del Barça ya que, según dicen, los fondos fueron sacados de las entidades bancarias mediante "cheques al portador".

El Barça no habría entregado vídeos, informes u otros documentos

Además, en la investigación también se indica que el FC Barcelona "no ha aportado la identidad de los profesionales que habrían desarrollado los servicios" por parte de las empresas de Negreira, pero que tampoco ha entregado "copia de vídeos, documentos o informes en los que se concreten los trabajos de asesoramiento específico".

No hubo sanción de la UEFA...

Por otra parte, el club azulgrana podrá competir en la Champions League después de recibir la licencia de la UEFA, que abrió una investigación el pasado mes de junio en la que no se descubrió nada irregular que pudiera terminar en una posible sanción al Barça.