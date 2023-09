Iceta confirma que el CSD pedirá al TAD una medida cautelar para suspender a Luis Rubiales de manera provisional

Ya tenemos decisión del TAD. El Tribunal Administrativo del Deporte ha calificado la actitud de Luis Rubiales ante Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial Femenino como infracción 'grave' y no como 'muy grave'. Por lo tanto,la principal consecuencia es que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya no podrá inhabilitar al expresidente de la RFEF (la FIFA le suspendió durante 90 días).

El CSD pedirá al TAD una cautelar para suspender a Rubiales

Así lo ha confirmado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en la rueda de prensa que ha ofrecido nada más conocerse la decisión. "Suspender a Rubiales era nuestra voluntad, pero ahora el CSD va a pedir al TD una medida cautelar para suspender a Luis Rubiales de manera provisional hasta que se resuelva el expediente", ha explicado el político catalán.

"Las personas que no se comprometan con la igualdad entre hombres y mujeres no deben de ejercer responsabilidades en el mundo del deporte", siguió diciendo el ministro.

"La actitud del presidente no fue grave sino muy grave"

Iceta, por otra parte, ha destacado que "el abuso de autoridad y el perjuicio a la imagen y al decoro del deporte" que presuntamente protagonizó Luis Rubiales en la celebración del Mundial de Fútbol han sido los dos puntos en los que se han querido centrar desde el Gobierno. El ministro también ha querido detallar que la actitud de Rubiales "no fue grave sino muy grave" y que"el Gobierno no hace ciertas cosas porqué las leyes no lo permiten".

Para sentenciar también apeló a la importancia que se le ha dado a este caso en todo el mundo: "Esta es una batalla que la vamos a ganar. La hemos ganado ya desde el punto de vista del deporte femenino y la vamos a ganar en el deporte en su conjunto. También la hemos ganado en la sociedad española y la hemos ganado también en la opinión pública internacional".

El CSD no podía inhabilitar a Rubiales

El TAD ha estimado parcialmente la denuncia presentada por el CSD el pasado viernes y ha acordado este jueves abrir expediente disciplinario a Luis Rubiales pero por infracción 'grave', no 'muy grave'. Como hemos mencionado, esta decisión no permite al CSD suspender a Rubiales ya se requería que el TAD considerase el acto como falta 'muy grave'.

Además, la sanción máxima para el granadino sería de 2 años de inhabilitación, eso en su grado máximo.