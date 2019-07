Pasadas las 18:30 de la tarde, Griezmann y Bartomeu, presidente de Barcelona, firmaban el contrato que unirá al francés al equipo catalán durante las próximas cinco temporadas.

Griezmann tendrá una cláusula superior a la de Messi, siendo la del francés de 800 millones de euros, por los 700 del jugador argentino.

Asimismo, el dórsal que lucirá a sus espaldas, será el número 17, modificando la línea que venía siguiendo tanto en la Real como en el Atlético, donde lucía el número 7.

Tras la firma del contrato, el jugador francés posó en el Camp Nou y posteriormente compareció antes los medios de comunicación, donde quiso agradecer a su anterior equipo el tiempo que le ha hecho ser el jugador que es.

El francés, alegó además el porqué de su rechazo el año pasado al Barcelona: "Tenía una familia que mover. Una niña en el cole. Mi mujer estaba bien allí también. No estaba preparado para dar ese paso. Me parece que me faltaba algo en el Atleti por hacer. Este año ha sido diferente", declaró.

En relación a los últimos acontecimientos sobre su fichaje, Griezmann ha dejado claro que si hay que pedir perdón, lo hará en el campo. "Es ahí donde mejor hablo" declaró.

Por su parte, Bartomeu respondió a Enrique Cerezo: "He hablado con ellos. No creo que tengan pruebas porque no las hay. Entiendo que defiendan sus intereses porque nosotros hacemos lo mismo. He he hablado con Cerezo."