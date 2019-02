Griezmann: "Me gusta este estilo, nos hace ganar; no lo cambiaremos por nada"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que le "gusta el estilo" de su equipo, del que remarcó que le hace "ganar" y no lo cambiará "por nada", y señaló que "al final" le "gusta recuperar balones", tirarse "al suelo" o imponerse "en los balones divididos".

"Es un estilo de juego que me gusta y que intento enseñar a los jugadores nuevos. Es lo que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada", declaró en una entrevista a la página web de la UEFA a dos días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Juventus en el estadio Wanda Metropolitano. "Aquí el fútbol era diferente al que yo estaba acostumbrado en la Real Sociedad. Más trabajado defensivamente y con más trabajo a nivel táctico. Tuve que aprender, que mirar a mis compañeros y escuchar. En unos meses llegue al once titular, que era lo que yo buscaba", dijo de su llegada al club en el verano de 2014.

"Al principio es difícil, porque no estás acostumbrado. Prefieres quedarte arriba y esperar el balón. Pero aquí no se puede. Hay que trabajar todos, ayudar a los compañeros en defensa, recuperar balones y luego darle salida. Al final te acaba gustando, te gusta recuperar balones, tirarte al suelo o ganar los balones divididos. Es lo que te da confianza cuando tienes el balón", expresó.

Griezmann es titular indiscutible en el Atlético.

Es el hombre más determinante del equipo. El francés renovó el pasado verano tras rechazar una oferta del Barcelona. "Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros... Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible", remarcó. "Estamos ganando confianza en partidos importantes y creo que en esos momentos es cuando realmente subimos el nivel y eso nos ayuda a jugar mejor. Tenemos gente nueva en el equipo, pero creo que la base fundamental se mantiene igual y eso nos ayudará a llegar lejos", continuó el delantero, autor de 18 goles ya en esta temporada.

Este miércoles le espera la Juventus. "Queremos llegar lo más lejos posible y lo primero son los octavos. Serán dos partidos muy trabajados tácticamente con jugadores de un nivel muy alto", valoró el futbolista sobre el choque de la Liga de Campeones, cuya final en esta edición será en el estadio del Atlético: el Metropolitano. "Creo que es una motivación extra para nosotros y para la afición. Cada partido en el Metropolitano de 'Champions' tiene un ambiente increíble y eso es lo que necesitamos y queremos. Sería una fiesta para todos los atléticos. El camino hasta allí será difícil, pero daremos lo máximo, lo daremos todo y ya veremos", finalizó.