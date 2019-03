Un gol de Piti da un punto al Granada ante un Deportivo que perdonó demasiado

Un gol de Francisco Medina 'Piti' en el segundo tiempo sirvió al Granada para sumar su primer punto de la temporada como local ante un Deportivo de la Coruña que se había adelantado antes del descanso con un tanto del marroquí Faycal Fajr y que se pudo haber llevado la victoria pero perdonó demasiado ante la portería local.

El cuadro deportivista, que aspiraba a conseguir en el Estadio Nuevo Los Cármenes su tercer triunfo consecutivo, fue en el cómputo general del choque mejor que un Granada que compensó con fe y garra sus carencias y falta de fútbol para cortar una racha de cuatro derrotas seguidas.

El equipo gallego, como todos los conjuntos que esta temporada han visitado al Granada, superó en la medular al conjunto andaluz, lo que sirvió para que dominara con notable superioridad el encuentro en el primer tiempo. Los rojiblancos comenzaron el choque poniendo a prueba al meta argentino Germán Lux con un cabezazo de Youssef El Arabi y un chut lejano de Javi Márquez, aunque fue un espejismo porque las ocasiones más claras ocurrieron en el otro área.

Fajr disparó fuera en buena posición y el uruguayo Jonathan Rodríguez lo intentó con una vaselina mal dirigida antes de que el propio delantero sudamericano perdonara el gol desde lejos con un disparo a portería vacía mal ejecutado tras una mala salida de Andrés Fernández.

Respondió David Lombán con otro cabezazo que no encontró portería por poco antes de que, superada ya la mitad del primer tiempo, llegara el gol visitante en una buena jugada por la izquierda con centro atrás de Fernando Navarro y remate certero de Fajr, que tuvo tiempo parar el balón en el área de ponerlo lejos del alcance de Andrés Fernández. La respuesta del Granada tras el 0-1, pese a tener más el balón que al principio, no existió y fue el costarricense Celso Borges quien pudo ampliar la diferencia a favor de los deportivistas en un buen contragolpe que no culminó bien.

Tan mal lo vio el entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, que realizó dos cambios en el descanso, buscando la reacción de los suyos con la entrada al campo del nigeriano Isaac Success y de Piti. Pero no cambio nada, ya que en los tres primeros minutos del segundo tiempo el Deportivo pudo casi sentenciar el choque con clarísimas ocasiones de Luis Alberto Romero, que se topó con Andrés Fernández, y de Jonathan, que mandó el balón fuera desde el área pequeña a portería vacía.

La mejor ocasión local para empatar llegó en un disparo desde muy lejos de Piti que sorprendió a Lux y se estrella en el palo, mientras que solo unos minutos después El Arabi tampoco apuntó bien en un remate en buena posición. El dominio del Granada aumentó con el paso de los minutos hasta que, tras una elaborada jugada por la izquierda, Piti firmó el empate en el minuto 65 al aprovechar una buena asistencia de Rober Ibáñez.

En el último cuarto de partido ocurrieron pocas cosas, ya que con el paso de los minutos ambos equipos parecieron conformarse con unas tablas que solo se pudieron romper Borges con un disparo lejano que paró bien Andrés Fernández y el esloveno Rene Krhin con un cabezazo desviado.