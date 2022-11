Le Graet: "Benzema no está suspendido de por vida"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, subrayó que el delantero del Real Madrid Karim Benzema "no está suspendido de por vida", sino que se ha quedado fuera de la Eurocopa al estar imputado en un sumario por un presunto chantaje sexual al jugador Mathieu Valbuena.

"No está entre los 23, me hubiera gustado que la justicia pudiera ir mas rápido. Pero no está suspendido de por vida, nunca he estado por las suspensiones de por vida", declaro Le Graët en una conferencia de prensa celebrada en la concentración francesa de Clairfontaine, a las afueras de París.

El ariete francés, del que prescindió el seleccionador, Didier Deschamps, por sus problemas con la justicia, alimentó la polémica sobre su ausencia días antes del inicio de la Eurocopa al declarar que el técnico había "cedido a la presión de una parte racista de Francia", dados sus orígenes magrebíes.

Benzema, gran estrella del fútbol francés, está imputado por "complicidad en intento de chantaje" y "participación en una asociación de malhechores", dossier que instruye el Tribunal de Apelación de Versalles.