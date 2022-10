Gonzalo Higuaín se retira del fútbol: "Llegó el día de decir adiós"

Gonzalo Higuaín, delantero del Inter Miami, ha dado a conocer en una rueda de prensa que se retira como futbolista del deporte rey a los 34 años, una vez finalice la actual edición de la Major League Soccer. Ha jugado un total de tres temporadas en la MLS, donde ha marcado 27 goles en 65 partidos. Pero su legado va mucho más allá de Estados Unidos.

El exdelantero del Real Madrid comenzaba la rueda de prensa emocionado: "Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos". 'Pipita' Higuaín señaló que "es el momento de decir basta, es el momento de disfrutar de mi familia".

Y añadió que "la decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años".

La trayectoria del 'Pipita' Higuaín

Los primeros pasos del jugador argentino se remontan a la cantera del River Plate, en donde se formó, para posteriormente fichar el Real Madrid CF en el mercado invernal de la 2006-2007. Después de siete temporadas en el club blanco y habiendo participado en tres Ligas, una Copa y dos supercopas de España, se fue al Nápoles.

En el equipo italiano aumentó sus cifras goleadoras hasta marcar 36 goles en 35 partidos en la 2015-2016, siendo además el máximo goleador de la Liga italiana. Es importante remarcar que esos 36 goles le posicionaron dentro del récord de goles anotados en una temporada en Serie A, que iban a ser igualados más tarde por Ciro Immobile. Además, ganó una Copa y una Supercopa de Italia.

Posteriormente se fue a la Juventus, donde hizo una primera buena temporada con 24 goles y en donde después sus cifras bajaron. Con el equipo de Turín ganó tres Ligas y dos Copas. Estuvo cedido en el Milan y Chelsea, para acabar yéndose a la MLS en 2020 al Inter Miami.

El atacante tuvo un papel relevante en la selección argentina, donde jugó un total de nueve años (2009-2018) y anotó 31 goles en 75 partidos. Fue el delantero centro titular de la Albiceleste durante el subcampeonato que lograron en el Mundial de Brasil 2014. Sus fallos en la final del Mundial de Brasil 2014 inevitablemente siempre le perseguirán, a pesar de que resulte muy injusto. A día de hoy, al delantero argentino se le contabilizan 707 partidos y 333 goles como profesional.