La acción en el Juventus - Salernitana que ha desatado las críticas contra el VAR en Italia

El VAR en Italia está en entredicho. Y es que el gol que se anuló a la Juventus ante la Salernitana, un tanto que suponía el 3-2, ha acrecentado las críticas contra el sistema de videoarbitraje. Todo ocurrió al final del partido entre la Juventus y la Salernitana.

El partido iba 2-2 cuando Arkadiusz Milik remató un córner de cabeza para hacer el que debería haber sido el 3-2. El colegiado anuló el gol tras la llamada del VAR e interpretar que Leonardo Bonucci estaba en fuera de juego posicional.

El error, como luego demostraría una televisión italiana era doble. Y es que la imagen de esa televisión mostraba como un jugador de la Salernitana, el italiano Antonio Candreva, habilitaba la posición del defensa de la Juventus, que ademásno llegó ni a tocar el balón.

El gol habría supuesto el 3-2 en el tiempo añadido, en concreto, en el minuto 95. Un error que impidió a la Juventus completar su remontada ante la Salernitana y sumar los tres puntos.

El conjunto turinés festejaba el gol cuando el árbitro se llevó la mano a la oreja, había que revisar la jugada. Los jugadores del conjunto turinés no entendían el motivo, y el colegiado indicó que Bonucci podría haber interferido en la visión del portero. Antes de que el trencilla hubiera alcanzado el monitor se generó la trifulca entre Fazio y Cuadrado, a la postre expulsados.

El árbitro tomó la decisión de anular el tanto. Bonucci, que no tocó el balón en ningún momento, estaba en fuera de juego y, a juicio del árbitro, interfiriendo de manera directa en la jugada. No se lo podían creer los jugadores de la 'Juve'. Allegri fue expulsado.

El partido terminó con el empate a dos y se saldó con cuatro expulsados, uno de ellos por celebrar un gol que ni siquiera subió al marcador. La polémica ya estaba servida, pero no había terminado.

Todo estalló una vez finalizado el encuentro. Los debates en los medios de comunicación pasaron de hablar de la interferencia o no de Bonucci en la jugada, a hablar de que el VAR se habría olvidado de Candreva, defendiendo el saque de esquina en corto, a la hora de tirar la línea.

Los encargados en la sala de videoarbitraje cogieron como referencia a un defensor que estaba dentro del área. Según la imagen de Sky Sports Italia, el jugador del Salernitana está a 2.90 metros de la línea de fondo, mientras que Bonucci se encuentra a 3.42 metros, perfectamente habilitado.

"Cuando he llegado al vestuario he visto la imagen y Candreva me habilita. Mi posición en todo caso no molesta a Sepe (portero del Salernitana). Creo que el VAR se ha precipitado", indicó Bonucci al término del encuentro.