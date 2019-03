Godín: "Mi sueño y el de todos los compañeros es ganar una Champions League"

Uno de los sueños más difíciles de conseguir en el fútbol es el cariño de la gente, que te agradezca y valore tu esfuerzo. Eso es lo más bonito, pero mi sueño y el de todos es conseguir una 'Champions'

Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, ha asegurado que su "sueño" y también "el de todos" es el de "conseguir una Liga de Campeones" en este periplo que se inicia con su renovación hasta 2019.

Un contrato que ha firmado tras "un verano muy movido y con alguna oferta millonaria" y en el que ha "decidido con el corazón" quedarse en la plantilla colchonera.

"Uno de los sueños más difíciles de conseguir en el fútbol es el cariño de la gente, que te agradezca y valore tu esfuerzo. Eso es lo más bonito, pero mi sueño y el de todos es conseguir una 'Champions'. Lo queremos con toda nuestra fuerza, y cuando lo deseas tanto se cumple. Vamos a pelear por ganar todo lo que haya por delante, pero es nuestro sueño y el de todos los atléticos", afirmó Godín en rueda de prensa sobre su renovación.

Además, en el acto llevado a cabo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el uruguayo valoró que se trata de un momento "muy feliz" para él, puesto que se ha cumplido su "deseo" de permanecer en el club en "un verano un poco movido en el que es verdad que ha habido alguna oferta".

"Ha habido rumores, y también ofertas concretas en este caso, pero uno se identifica con el club. Yo no era hincha cuando era pequeño, pero me fui haciendo con los años. Es muy difícil no tener sentimientos, uno se va encariñando y comprometiendo, y pasa que cuando llegan ofertas millonarias uno ponga en la balanza otras cosas", explicó el defensa.

En ese sentido, aclaró que le hizo saber al club "desde el primer momento" el interés de otros, y aunque "al principio había diferencias muy grandes" entre una oferta y otra, y que "no se han igualado ni mucho menos", se ha llegado un acuerdo.

"Uno toma la decisión con el corazón, y Simeone ha tenido muchísma responsabilidad. Es el primero que quiere que me quede y que sea feliz, y ha empujado para que el club hiciese un esfuerzo al igual que los compañeros, que están a veces más preocupados que uno", reveló el 'Faraón'.

Sin embargo, Godín confesó que no dudó "nunca" de su deseo de quedarse en el Atlético de Madrid y firmar un contrato que expirará a sus 33 años, aunque cree que "lo mismo se puede seguir otro año más" en un conjunto que "ha crecido muchísimo".

"Llegué a un club grande pero que desde fuera destacaba por su irregularidad. Era capaz de ganar la Europa League y grandes partidos pero luego de perder otros fáciles. El gran mérito es la estabilidad deportiva e institucional y la comunión con la gente, y el 'Cholo' tiene mucho que ver en todo esto", matizó Godín.

También valoró que su rendimiento también ha aumentado de forma considerable, y que de hecho se siente "en el mejor momento" de su carrera debido a que acumula "muchísima experiencia y tranquilidad" que hacen que a la hora de jugar vea "las cosas mucho más claras" y trate de "ayudar al compañero con el ejemplo con alguna palabra".

Un grupo que ha hecho "cosas importantes"

"La historia se está escribiendo, y este grupo de jugadores ya ha hecho cosas muy importantes. Hay mucha confianza y estamos convencidos de que todavía podemos hacer más. Hay ilusión por ganar títulos y pelear. Pueden venir cosas muy buenas", reflexionó sobre el futuro.

Finalmente, subrayó que muchos jugadores ven en el Atlético "un club al que querrían venir, y que ya no vende tanto sino que mantiene jugadores", y que el hecho de sentirse querido da "un plus" y aumenta "la responsabilidad" de dar un cierto nivel en una Liga BBVA que "es la mejor del mundo".

"Aquí están los jugadores más importantes, y prueba de ello es que hay cinco equipos en la Liga de Campeones. Los dos últimos ganadores fueron españoles, hace dos años los dos finalistas, y en la Europa League también hay dominio. Hay jugadores que hablan maravillas de la Premier League, como Torres, pero ésta es la más difícil y la más competitiva", concluyó.