Getafe - Barcelona: Horario y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El Barcelona, líder destacado de LaLiga, visita este domingo al Getafe en la jornada 29 del campeonato nacional de Liga. Los de Xavi cuentan con 13 puntos de venatja sobre el Real Madrid y comienzan la cuenta atrás para proclamarse campeones de Liga. Por delante 10 jornadas (30 puntos) para cantar un alirón que ya se da por descartado.

Y es que la mala temporada en Europa contrata con la fiabilidad del Barcelona en LaLiga, donde tan solo han perdido dos partidos (Real Madrid y Almería) y suman 23 victorias en 28 partidos. El equipo azulgrana incluso incrementó su ventaja sobre el Real Madrid en la última jornada, pese a que solo sumaron un punto ante el Girona.

Pero la derrota del equipo de Ancelotti ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu ha servido en bandeja el título a un equipo que todavía anda recuperándose del mazazo de las semifinales de la Copa del Rey. La imagen que dejaron ante el Girona no fue buena, pero el colchón de puntos es tan grande que nadie ve peligrar la Liga.

No se espera que Xavi recupera a ninguno de los cuatro jugadores que permanecen en la enfermería (Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Pedri González y Andreas Christensen), por lo que habrá pocas novedades en la convocatoria para viajar a Madrid. El once ante el Getafe no tendrá sorpresas, al margen de las dudas entre Sergi Roberto y Kessie o Eric García y Marcos Alonso.

El Getafe recibe al Barcelona en una situación muy delicada (tres puntos por encima del descenso) y con la necesidad de sumar de tres en tres para no verse en problemas. Jaime Mata y Mauro Arambarri siguen siendo baja en el conjunto azulón. Tampoco se esperan grandes novedades en el once de Quique Sánchez Flores para medirse al Barça.

Horario y dónde ver el Getafe - Barcelona de LaLiga

El Getafe - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, se jugará el domingo 16 de abril, a las 16:15 horas (horario peninsular), en el Coliseum Alfonso Pérez. El partido entre Getafe y Barcelona podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, el minuto a minuto del encuentro, la crónica y las reacciones postpartido.