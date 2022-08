Gattuso se pone serio con el Valencia: "No estoy enfadado, pero hay que hacer 2 o 3 fichajes"

Gennaro Gattuso pide más armas. En la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Athletic Club de la 2ª jornada de LaLiga, el italiano aseguró que el Valencia necesita "2 o 3 fichajes" y que desde el club ya lo saben.

El técnico ha sido franco con la directiva nuevamente encabezada por la presidenta Layhoon Chan, aunque también negó su enfado y se mostró comprensivo con los "problemas" económicos de la entidad y que afectan también a un gran número de equipos del fútbol español.

"No es verdad que esté nervioso o enfadado. Sé los problemas que tenemos nosotros para fichar y los que tienen otros muchos clubes, que por ejemplo no han podido inscribir jugadores, pero club sabe que tenemos que fichar dos o tres jugadores", comentó ante la prensa.

El 'caso Bryan Gil'

Gattuso también salió al paso de los rumores que vinculan a Bryan Gil con el Valencia. El jugador del Tottenham podría llegar para aliviar la salida de Guedes en una posición en la que también se han incorporado el ilusionante Samuel Lino y el talentoso Samu Castillejo.

El técnico confesó que el exsevillista le "gusta", pero que por el momento no hay "nada" cerrado con ningún jugador y habrá que esperar a la próxima semana para tener noticias.

"Me gusta, como me gustan todos los buenos jugadores. Estamos trabajando y esperamos que la próxima semana solucionemos algunas cosas, pero ahora no se puede hablar porque no tenemos nada", explicó Gattuso.