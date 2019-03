Gary Neville: "Alguien me dijo: "es el primer día del resto de tu vida""

El entrenador del Valencia, Gary Neville, ha reconocido que "es imposible inculcar todo a los jugadores en 48 horas" que lleva en el cargo, antes de su estreno ante el Olympique de Lyon, al tiempo que ha confirmado que Alvaro Negredo "es parte del equipo" y ha pedido que "Mestalla sea un sitio horroroso para los rivales" durante esta nueva etapa que se abrirá este miércoles.

"Alguien me ha dicho que mañana es el primer día del resto de mi vida. Me estoy centrado en estar tranquilo, trabajar, estar con los jugadores y el cuerpo técnico... Es imposible inculcar todo a los jugadores en 48 horas, así que debo simplificar para que lo tengan todo lo más claro posible. Son ideas sencillas que espero se vean reflejadas en el partido de mañana. No sé si es peligroso, pero no siento ansiedad, quizá sea bueno o quizá sea malo", valoró Nevile ante la prensa.

El inglés se estrenó en el cargo este lunes con un charla de "quince o veinte minutos" que empleó para "dar una cálida bienvenida a los jugadores". "Les explique que todos tienen una oportunidad de jugar y que voy a tratar igual a todos. He hablado con Alvaro (Negredo) esta mañana y le he explicado que es parte del equipo", explicó sobre el delantero, que ha vuelto a una convocatoria tras más de un mes ausente.

Alucinó con Mestalla

Ya en la tarde del lunes, al técnico le resultó "increíble" comprobar que 3.000 aficionados asistieron a su primer entrenamiento. "Se anunció que iba a ser abierto esa misma tarde y me pareció asombroso salir y ver tanta gente. Fue bueno invitar a la afición a esta primera sesión. Desde el punto de vista del jugador se obtiene la máxima intensidad", explicó.

En cuanto a su libro de estilo, el exjugador británico opinó que "existe una fascinación con el estilo de juego" y que "todo el mundo quiere saber" si planea que su equipo juegue "buscando la posesión o al contraataque".

"¿Por qué no podemos jugar a ambas cosas? Por supuesto que creo en la posesión, pero también en el contraataque. Me parece muy peligroso decir que tienes un determinado estilo", avisó, antes de explicar que fue "muy feliz" al comprobar el rendimiento de sus nuevos jugadores en el último duelo ante el Barcelona.

"No está todo en nuestras manos"

"Contra uno de los mejores equipos de Europa los jugadores se pusieron una meta de trabajo duro, organización, espíritu de equipo y ser capaces de aguantar. Después del gol de Luis Suárez siguieron sin bajar los brazos y eso es lo que quiero ver, que Mestalla sea un sitio horroroso para los rivales. Creo que ya fue bastante incómodo para el Barcelona", se congratuló.

Respecto a la posibilidad de obtener el pase en la 'Champions', Neville pidió a sus jugadores que olviden el Gent-Zenit, donde necesitan que no gane el club belga para tener opciones. "No está todo en nuestras manos, pero tenemos que centrarnos en nuestro partido. Si después no obtenemos el resultado esperado en Bélgica, así es la vida. Lo más importante es concentrarnos en nuestro partido sin pensar lo que sucede en otros sitios", solicitó.