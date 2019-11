Gareth Bale: "Siento más emoción jugando con Gales que con el Real Madrid"

Más información Gareth Bale entrena con normalidad con la selección de Gales

Gareth Bale vuelve a situarse en el punto de mira y en esta ocasión ha sido tras las polémicas declaraciones emitidas ante los periodistas en la rueda de prensa previa al partido de Gales contra Azerbaiyán. El centrocampista ha asegurado que se siente más cómodo y más emocionado jugando partidos con su selección que con el Real Madrid.

"Me emociona más jugar con Gales que con el Madrid. He estado con la mayoría de los jugadores mayores desde que éramos menores de 17 años. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo. Es normal. Con Gales, hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Pero eso no cambia lo que hago en el campo", ha explicado.

A pesar de estas incendiarias declaraciones el jugador ha querido dejar claro que siempre da el 100% en el campo, da igual donde esté y que siempre se esfuerza por hacerlo lo mejor posible. Además, Gareth ha explicado su situación y ha confesado que si está semana hubiera habido partido con el Real Madrid hubiera estado listo para saltar al terreno de juego.

"Si esta semana hubiera tenido partido con el Real Madrid, hubiera esta listo y entrenando para jugar. A lo mejor a ellos no les parece bien, pero es sólo una coincidencia que esta semana haya partido de la selección", ha añadido ante los medios.

Más de un mes de baja

El jugador lleva desde el 5 de octubre sin jugar con el Real Madrid tras las dolencias que sufrió en el sóleo en un encuentro con su selección. Los últimos seis partidos del conjunto blanco ha estado apartado de la convocatoria y ahora está listo para entrenar con su selección y disputar los encuentros contra Azerbaiyán y Hungría por motivo de la clasificación a la Eurocopa 2020.

Bale se ha mostrado también muy contrario a la prensa asegurando que la gente es consiciente de lo que realmente ocurre y ha hablado de su estado físico confesando que considera que aún no está al 100% para jugar los dos encuentros al completo.