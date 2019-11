Gareth Bale entrena con normalidad con la selección de Gales

Más información Gareth Bale, convocado con Gales tras un mes sin jugar con el Real Madrid

La polémica en torno a Gareth Bale continúa y en esta ocasión aumenta de intensidad. Si hace unos días el futbolista era noticia por ir convocado con Gales tras llevar un mes sin jugar con el Real Madrid, un entrenamiento con su selección ha hecho saltar las alarmas.

La selección de Gales ha comenzado ya a preparar los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2020 contra Hungría y Azerbaiyán en su primera sesión de entrenamiento. Una sesión que ha estado caracterizada por la presencia de Gareth Bale sobre el césped.

El jugador ha entrenado con normalidad con el resto del equipo, a diferencia de las sesiones con el Real Madrid, en las que el jugador se entrenaba en solitario con el objetivo de mejorar con su proceso de recuperación.

La situación del galés es compleja y continúa con muchas dudas en el aire. El propio técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hace unos días en rueda de prensa que Bale no está disponible, aunque no dio detalle de los motivos. "Lesionados no están, no están disponibles para jugar, van a ir con la selección y luego tendrán cinco o seis días y se verá si están preparados para jugar o no", aseguró el francés en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Eibar del pasado sábado.