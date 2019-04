Filipe Luis: "Preferimos que el rival en semifinales de Champions no sea el Real Madrid"

AL LATERAL NO LE GUSTARÍA UN DERBI EN 'SEMIS'

Filipe aseguró tras la victoria ante el Barcelona en el Calderón que prefieren no cruzarse con el Real Madrid en semifinales. "Preferimos que el rival no sea el Madrid. No podemos elegir, pero si podemos evitarlo mejor, porque nos conocemos mucho y son un equipo peligroso en Europa", dijo el lateral en zona mixta.