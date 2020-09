Fernando Torres y su relación con Simeone: "En su cabeza nunca fui el delantero titular"

Fernando Torres abre su corazón en este nuevo documental de Amazon Prime llamado 'El último símbolo' y producido por Atresmedia Studios, en el que habla de varios aspectos de su carrera deportiva como su relación con el Cholo Simeone o su salida del Liverpool.

El documental recoge desde su debut con el Atlético de Madrid hasta su retirada hace apenas un año. Durante esta última etapa como rojiblanco, la relación entre Fernando Torres y Diego Simeone se tornó complicada, tal y como reconoce el excapitán del Atlético, que muestra un espectacular estado de forma después de pasarse al boxeo.

"Yo le conozco bien y sabía que esperaba mucho de mí, que me iba a poner a prueba, que no me iba a regalar nada, pero que me quería como futbolista", reconoce Fernando Torres en el documental producido por Atresmedia Studios.

'El Niño' cuenta cómo encajó las suplencias y asegura que nunca pidió explicaciones al técnico argentino: "No sé si fue algo personal o profesional o un poco de ambas. Entiendo la complejidad de gestionar una llegada como la mía. Hubo un momento en el que todo se desmoronó. En su cabeza nunca fui el delantero titular. Puedes aceptar la realidad de que no estás para cuarenta partidos como titular, pero nunca no estar ni siquiera entre los convocados".

Además, Torres asegura que todo se complicó cuando, en una rueda de prensa, Simeone aseguró que no quería "retenerle" una temporada más: "Fue la primera vez que dio una respuesta desafortunada, y creó una situación muy incómoda para los fanáticos".

El excapitán rojiblanco también deja en el documental una explosiva declaración sobre su salida del Liverpool: "Me apuñalan, me traicionan. El director deportivo no le importaba que me fuera, solo hablaba de mi salida, de cuánto, de dónde... Lo vi en la prensa al día siguiente que buscaban un culpable".