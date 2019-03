Fernando Torres: "Ganar la Champions es lo que todos los atléticos desean con más fuerza"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, reivindicó las opciones de victoria de su equipo frente al Barcelona, al tiempo que asumió que su conjunto va a "sufrir y correr mucho", pero dijo que encara el duelo "con el convencimiento" de que puede "ganar" y de demostrarlo "desde el primer minuto".

"Es un partido muy difícil, donde las cosas tienen que salir muy bien para que consigamos los tres puntos. Necesitamos tener muy claro lo que tenemos que hacer. Necesitamos el apoyo de la gente", explicó en unas declaraciones a preguntas de los aficionados a través del 'Facebook' oficial del Atlético de Madrid.

"Vamos a correr mucho, a sufrir mucho, a pasar momentos de aprieto, que es donde mas necesitaremos a la gente, pero con el convencimiento de que podemos ganar, de que estamos seguros de nosotros mismos y de que en un partido en el Calderón podemos ganar a cualquiera. Es lo que queremos demostrar desde el primer minuto".

"Es uno de esos partidos que el atlético está deseando que llegue, y más ahora que se le puede jugar de tú a tú. Espero un Calderón lleno, que va a animar con el corazón, donde ellos también demuestran que animando con el corazón se puede influir en el resultado. Y esos son los partidos que nos gusta jugar", aseguró.

"Llegar a final de temporada con opciones de títulos"

Fernando Torres explicó que su objetivo esta campaña "es el mismo de todo el grupo": "Llegar a final de temporada con las opciones de ganar los títulos que se nos ponen por delante. El equipo es humilde y respetuoso con los rivales, pero ambicioso. Sabemos que para llegar a esa situación tenemos que ganar cada domingo".

"Empezamos contra Las Palmas, dimos un paso importante en Sevilla y ahora viene el campeón, el equipo que todos queremos ganar, el rival a batir, donde nosotros queremos demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir con ellos y así, pasito a pasito, quizá lleguemos a final de temporada con opciones de ganar", prosiguió.

"Es el objetivo colectivo y a nivel particular. Quiero ganar un título con el Atleti, con mi equipo, y por qué esperar más adelante cuando puede ser este año", añadió el atacante, que apunta a titular en el encuentro de esta noche en el estadio Vicente Calderón.

"El ganar un título, ganar una Liga, una Copa, ojalá fuera la 'Champions', que es lo que parece que todos los atléticos desean con más fuerza" es el objetivo a corto plazo de Torres. "A mí me serviría cualquiera de los tres. Son títulos importantes y poder ir con los aficionados a Neptuno a celebrarlo, como fui en el 96 a celebrar esa Liga y esa Copa con once añitos, pues es algo que me quedaría a mí para siempre, uno de los recuerdos seguro más grandes que podría tener.

Y a largo plazo, está claro: ojalá sea ese que se consiga el primero de muchos y tenga muchos más años aquí para poder seguir ganando", valoró. Entre los momentos más importantes de su carrera, Fernando Torres destacó el gol que marcó en la final de la Eurocopa 2008, "por lo que significó para la selección, para el país, para los atléticos". "(El Atlético) no tenía un jugador en el campo representando al club, pero estaba yo, no estaba en esos momentos, pero nunca dejé de estar. Fue un punto de inflexión muy importante para mi carrera, para la dinámica de la selección española y para cambiar una inercia que había sido negativa hasta ese momento. Me siento muy orgulloso de ese gol", concluyó.