La Federación Francesa de Fútbol declara que Benzema aún no es seleccionable

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, insistió hoy en que hasta que no evolucione el proceso judicial contra Karim Benzema por supuesto chantaje con un vídeo sexual contra Mathieu Valbuena no se va a contar con él en la selección nacional. "No ha habido cambios, así que por el momento, no es seleccionable".

"No está a disposición de Didier Deschamps", indicó en una entrevista. La jueza de instrucción retiró el pasado 18 de febrero la prohibición al jugador francés del Real Madrid de entrar en contacto con Valbuena y este viernes el Tribunal de Apelación se pronunciará sobre el recurso presentado por la Fiscalía sobre ese levantamiento parcial del control judicial.

"La Justicia avanza todas las semanas. Puede que haya novedades a finales de semana, puede que la semana que viene. Estamos a la escucha de una Justicia más clemente", indicó el presidente de la FFF, que confió en que esta se decante a su favor.

Le Graët recalcó que la Federación no tiene intención de interferir en el caso: "Quiero a ese chico, habría preferido que este asunto tomara otra dimensión, más modesta, pero le corresponde a la Justicia decidir". El representante de la FFF, a pesar de esa prudencia, sí apuntó que "hay que saber perdonar" y que no es partidario de que se denigre al delantero.

"Es un personaje que no es que esté censurado, pero tampoco es querido. Da una imagen exterior que no se corresponde con la realidad, algo que puede pasar por arrogancia. La Justicia debe dictaminar, pero no me gusta lo anti-Benzema", concluyó.