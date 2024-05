Expulsan a un jugador del Racing por pedir que se parara el partido tras ver un infarto en la grada

El futbolista del Racing de Santander, Íñigo Sainz-Maza, fue expulsado por roja directa este pasado sábado tras intentar persuadir al árbitro de que parara el partido al ver en la grada a un hombre que estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria.

González Esteban, colegiado principal del encuentro entre Racing y Elche (terminó en 3-1 para los locales), le mostró la roja directa a Sainz-Maza, que estaba en el banquillo tras ser cambiado en el minuto 46' y que quiso avisar al árbitro de que un aficionado estaba sufriendo un problema de salud.

Un hombre de 58 años estaba sufriendo una parada

El partido estaba prácticamente terminado (apenas quedaban unos minutos del descuento) cuando un hombre de 58 años de edad sufría dos paradas cardiacas. En ese momento el médico del Racing, José Fernández Dívar, se percató de lo sucedido tras el runrún de la grada y acudió lo más rápido posible para atender al aficionado, su ayuda fue clave para poder reanimarle y enseguida se le pudo trasladar en UVI móvil al hospital más cercano, donde ha pasado la noche y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Tras ver esto, el futbolista de 25 años se dirigió a Juan Cantero, delegado, para persuadirle de que avisara al colegiado principal y este tomara la decisión de detener el partido de fútbol. Lejos de hacerlo, González Esteban se acercó corriendo a Íñigo Sainz-Maza para enseñarle la roja directa.

Versiones diferentes entre el árbitro y el entrenador

Los compañeros del futbolista y los aficionados no daban crédito a lo que estaban viendo en el estadio de El Sardinero. Segundos después el árbitro señaló el final del encuentro con la victoria final del Racing por 3-1. Sin embargo, más tarde se dio a conocer el informe arbitral y el del entrenador local, que distan mucho entre sí.

"Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que no se parase, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona"

"En el minuto 90; el jugador (6) Iñigo Sainz-Maza Serna; fue expulsado por el siguiente motivo: por levantarse del banquillo y salir del área técnica reclamando al cuarto árbitro que se parase el partido insistentemente por un incidente médico en la grada, cuando se detiene el juego continuaba de pie fuera del área técnica sin llegar a oír lo que decía", recogió el árbitro González Esteban. En cambio, la versión del entrenador del Racing de Santander en poco o nada se parece a lo que interpretó el colegiado principal: "Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que el árbitro no parase el juego ante un incidente de extrema gravedad. Nadie ha faltado el respeto a nadie, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona, no el fútbol", detalló José Alberto.

El equipo cántabro recurrirá la expulsión al considerarla injusta. La victoria de los cántabros les aupó a la sexta posición de LaLiga Hypermotion que a día de hoy les permitiría jugar los Playoffs de ascenso a Primera.

