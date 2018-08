Ernesto Valverde: "Messi ve lo que no ve nadie"

Después de debutar con victoria en LaLiga ante el Alavés (3-0), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, elogió al argentino Lionel Messi, autor de un doblete, de quien dijo que en el terreno de juego "ve lo que no ve nadie".

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, el entrenador del equipo azulgrana admitió que a su equipo le faltó algo de ritmo en el primer tiempo, si bien destacó la "paciencia" que sus jugadores tuvieron para cerrar el encuentro en el segundo tiempo.

"Hemos tenido bastante paciencia, porque aunque rondábamos el gol se veía que nos estaba costando. Fue un partido en el que el Alavés se ha metido muy atrás y nos costaba mucho sobrepasar la primera línea. Nos ha faltado un poco de ritmo en el comienzo. Afortunadamente después, hemos podido sentenciar, aunque también nos ha costado marcar el segundo gol", apuntó.

Sobre la alineación, en la que Coutinho empezó en el banquillo, Valverde defendió su decisión al afirmar que "no quería sobrecargar al equipo con demasiados jugadores que se hubieran incorporado tarde" de las vacaciones.

Aunque el protagonista del encuentro fue Messi, autor de dos goles, el primero de ellos en un libre directo, con un tiro raso que pasó por debajo de la barrera, de quien Valverde destacó su capacidad de sorprender a los rivales. "No tenía ni idea de cómo tiraría la falta. El año pasado le marcó un gol al Alavés también de falta. Él ve lo que no ve nadie. No sabes donde va a ir el balón, pero él sí lo sabe", apuntó.

Preguntado por Luis Suárez y su nivel en los dos primeros partidos oficiales, el técnico azulgrana recordó que al uruguayo "a veces le cuesta empezar" la temporada, si bien subrayó que está en buena forma.