Endrick anuncia que se casa a los 18 años: "Lo que Dios ha unido nadie lo puede separar"

Endrick, joven delantero madridista de 18 años, ha anunciado este lunes su boda con la influencer brasileña Gabriely Miranda.

"Mateo 19:6: 'Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo puede separar'. Al fin nos casamos", decía el mensaje que han publicado ambos en sus redes sociales junto a una galería de imágenes de los dos vestidos de marido y mujer.

"Quiero ser padre joven"

De momento no se conocen muchos detalles del enlace pero esta noticia no supone una sorpresa ya que ambos, Endrick de 18 y Gabriely de 20 años, llevan tiempo juntos y su deseo de casarse tan jóvenes venía de lejos. "Como le dije a mi padre y a mi madre, quiero ser padre joven, quiero ver a mi hijo crecer, tener afinidad, pero ella es la que tiene que decir sí o no, ¿no?", decía el ex del Palmeiras en mayo de este año. Gabriely Miranda es una modelo e influencer brasileña con 1 millón de seguidores en Instagram, también es una reconocida seguidora del Palmeiras, equipo en el que se formó y jugó hasta hace muy poco el propio Endrick.

Dicho y hecho, meses después ya ha contraído matrimonio con Gabriely Miranda y parece que el siguiente paso será empezar a formar una familia. Por otra parte, la relación que mantienen ambos esconde ciertas curiosidades que vieron la luz hace tiempo tras una entrevista al entonces jugador menor de edad.

Las peculiares cláusulas en la relación

Los dos acordaron que hay palabras que no pueden decirse o escribirse: "Um", "Ejem", "Belleza" o "Vale", y también tiene la obligación de decirse "Te amo" prácticamente en cualquier situación y contexto, por supuesto esto lo hacen diariamente: "El que no cumple con esto tiene que darle a la otra persona lo que quiera a fin de mes", afirmó Endrick. Además, el carioca recalcó en la entrevista que tampoco pueden tener adicciones y tienen que evitar a toda costa "cambios drásticos de conducta".

De momento, poco protagonismo con Ancelotti

El delantero del Real Madrid, por su parte, ha comenzado esta temporada su aventura en el club madrileño tras firmar un contrato hasta 2027, con opción a tres años más hasta 2030. Endrick ocupa ahora mismo un papel secundario en el esquema de Carlo Ancelotti ya que solo ha disputado 20 minutos oficiales en los cuatro partidos en los que ha estado en el banquillo. No obstante, en su debut en el Bernabéu ante el Valladolid (3-0) marcó su primer gol como madridista en el tiempo de descuento.

