La emotiva carta con la que Sergi Roberto se despide de su madre tras su fallecimiento

Más información Muere la madre de Sergi Roberto, enferma de ELA

Sergi Roberto ha aprovechado el final de 2019 para compartir a través de sus redes sociales una carta en la que se despide de su madre, que falleció de ELA hace unos días.

En la misiva el jugador culé aprovecha para agradecerle a su progenitora todos los buenos momentos y todas las enseñanzas que le ha dejado a lo largo de su vida juntos.

"Te pude decir todo lo que necesitaba decirte así que ahora sólo queda decirte que te prometo que no dejaré de luchar como tú nos has enseñado hasta al el último momento. Me has dado una lección de vida siempre siendo positiva y alegre incluso en los momentos más difíciles", comienza diciendo en el texto el jugador culé.

"Hasta el último momento has estado con una sonrisa en la cara y preocupándote por todos, te prometo que te haré sentir orgullosa del hijo y de la familia que tienes. Hemos disfrutado muchísimo contigo y sé que siempre estarás a nuestro lado. Eres la mejor madre del mundo. Te quiero mucho", concluye la carta del defensa del Barça.