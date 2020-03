El hijo de Lorenzo Sanz, tras la muerte de su padre con coronavirus: "No pudimos despedirnos, ni velarlo, ni incinerarlo"

Más información El emotivo adiós del mundo del fútbol a Lorenzo Sanz, el presidente que devolvió al Real Madrid el reinado de Europa

Fueron los últimos mensajes de Lorenzo Sanz antes de morir. Así nos lo ha contado Fernando Sanz, su hijo, tras la muerte de su padre con coronavirus. Su terrible experiencia es la misma por la que pasan ahora mismo miles de españoles.

"No pudimos ni despedirnos, ni velarlo... ni nada. Lo más triste es que ni incinerarlo se puede. Hay que esperarse al día 24, que lo incineran no sé dónde y te lo mandan a casa, como si fuese un paquete... así, tal cual", relata Fernando Sanz.

Sobre los mensajes de ánimo: "Lógicamente reconforta ese reconocimiento unánime por parte de todo el mundo. Me pongo en la piel de las miles de familias que han perdido a sus seres queridos... y que esté siendo de esta forma tan cruel, dramática, desagradable e inhumana... se me abren las carnes. Esto me destroza por dentro".