El genial anuncio de La Quiniela que explica "cómo se puede querer a 15 equipos a la vez... y no estar loco"

Ha vuelto el fútbol y con él la pasión de los aficionados, reflejada con maestría en la nueva campaña sobre La Quiniela de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Qué hincha no ha apoyado alguna vez a otro equipo para favorecer los intereses del suyo propio? ¿Quién no ha celebrado algún gol al rival? Esto es lo que muestra el nuevo anuncio de La Quiniela al ritmo de la canción 'Corazón loco' de Diego El Cigala y Bebo Valdés.

"Cómo se puede querer a quince equipos a la vez... y no estar loco", dice el anuncio, cambiando ligeramente la letra de la canción de estos dos artistas mencionados.

En el anuncio se puede ver al mismo aficionado con distintas camisetas animando a varios equipos, ya sea desde el bar, en el autocar de la afición o a las afueras del estadio, mostrando la pasión que vive en cada partido todo aquel que juega a La Quiniela.

La letra completa del anuncio, adaptada de la canción original de Diego El Cigala y Bebo Valdés es la siguiente: "“No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellos tampoco. Yo no me puedo explicar cómo los puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se puede querer a 15 equipos a la vez... y no estar loco”.

La explicación es sencilla, La Quiniela son 15 resultados, por tanto 15 equipos a los que el aficionado apoyará cada jornada para que salgan sus pronósticos y llevarse el premio.