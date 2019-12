¿Es posible que haya una lluvia de pelotas hinchables en el Clásico? Estas serían las consecuencias

El exvicepresidente del Barcelona ha hablado en Espejo Público sobre la polémica que rodea al Clásico que se jugará esta noche, a partir de las 20:00 h (hora peninsular). Gabriel Masfurroll ha hablado en Espejo Público sobre la posible lluvia de pelotas hinchables que Tsunami Democràtic habría programado para llevar a cabo durante el partido de hoy.

El exvicepresidente ha explicado que el club tiene el sistema de compra de entradas de "asiento libre" y cualquiera puede adquirir las butacas. "Hay mucha gente que siempre chilla "independencia", incluso he tenido espectadores chinos o árabes que también chillan y no saben lo que chillan. Se piensa que anima al club", ha añadido.

En caso de producirse la lluvia de pelotas hinchables durante la celebración del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, sería decisión del árbitro suspender el partido o continuar con normalidad el desarrollo del encuentro.

[[H3:Tsunami Democràtic ya se ha manifestado]]

La plataforma Tsunami Democràtic ya se ha manifestado al respecto negando haber planificado dicha lluvia de hinchables. La organización independentista ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para desmentir dichas informaciones, culpar a la prensa y animar, ahora sí, a los aficionados a portar estas pelotas.

"Pues no se había planificado pero nos parece una buena idea. ATENCIÓN: QUE TODOS PORTE PELOTAS INFLABLES EL CAMPO! Muchas gracias. Añada su mensaje a las pelotas inflables. Un mensaje para el mundo", ha publicado la plataforma.

Además, la organización independentista ha asegurado que todas las manifestación serán "no violentas" y ha ironizado con las informaciones de la prensa sobre esta posible lluvia de pelotas aceptando el reto y pidiendo a los aficionados que acudan al estadio hinchables para escribir mensajes.

Masfurroll no irá al partido

Masfurroll ha asegurado, además, que no irá al estadio por prudencia y ha comentado las palabras de Josep Vives, quien confirmó ayer que las reivindicaciones pacíficas con compatibles con la celebración del partido con normalidad.

"No me voy a arriesgar, por un principio de prudencia, porque puede pasar cualquier cosa. No estoy siendo alarmista pero lo cierto es que estamos en un estadio con 100.000 personas y que 50 o 100 personas descontroladas produzcan cualquier accion que pueda desembocar una situación crítica", ha explicado.

Masfurroll ha asegurado que estuvo con Josep Vives en Madrid hace unos días y ha admitido que es normal que intenten transmitir tranquilidad ante la situación que se vive de cara al Clásico. "Yo creo que hace bien, pero esto no quiere decir que en un momento determinado pasen cosas. Yo ante esta duda, me abstengo", ha señalado.