Edgardo Bauza: "Hablaré con Messi de fútbol"

Edgardo Bauza, presentado como seleccionador de la Albiceleste, explicó que sueña con salir campeón con Argentina y que "es probable" que Lionel Messi no esté en el próximo partido de la selección.

"El día que no piense que voy a salir campeón me dedico a otra cosa. Desde el día que me llamaron sueño con eso, sueño con salir campeón, sino no podría dirigir y, mucho menos, a Argentina", explicó Bauza en rueda de prensa.

"Argentina viene con la frustración de haber llegado a tres finales y haberlas perdido, pero es historia, yo quiero escribir otra", agregó.

El seleccionador reiteró que "entendía" la renuncia de Lionel Messi al seleccionado y que intentará juntarse para "hablar de fútbol".

"Después de esa charla vamos a ver qué sale. Voy a hablar de fútbol, es fácil hablar de fútbol. Hablaremos de la final de la Copa América Centenario entre otras cosas. Esas charlas identifican a las personas que están hablando. Esa charla después deriva en una decisión", explicó.

Sin embargo, admitió que "es probable" que el delantero del Barcelona no esté en el próximo partido de la Albiceleste porque "todavía no ha dicho otra cosa".

El entrenador de 58 años, campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito y San Lorenzo, sostuvo que "la convocatoria" para las eliminatorias va a ser muy parecida a los citados por el anterior seleccionador, Gerardo 'Tata' Martino.

"No descarto que pueda haber algún nombre diferente, pero sí en la gran mayoría van a ser los que estuvieron convocados. No es fácil jugar eliminatorias, son difíciles, voy a tratar de aprovechar la experiencia que tienen muchos de ellos", explicó.

"Argentina tiene que ser protagonista, por historia y por los jugadores que tiene. Van a ser unas eliminatorias difíciles. Veo unas eliminatorias muy duras, como siempre. Pero Argentina tiene los jugadores necesarios para poder superarlas", agregó.

El 'Patón' contó que se va "a juntar con Martino" porque "todo lo que vivió es muy valioso" y le puede "ahorrar tiempo". "No hay que olvidar que salió subcampeón de América, hizo un buen trabajo y cuando pueda me voy a reunir para charlar con él", agregó.

Bauza debutará en la Albiceleste el 1 de septiembre en la provincia de Mendoza (oeste de Argentina), cuando el seleccionado nacional reciba a Uruguay por la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas. Cinco días más tarde visitará a Venezuela, en Mérida. Argentina es tercera en la clasificación, con once puntos, a dos unidades de los líderes: Uruguay y Ecuador.