Dos socios del Barcelona demandan a la UEFA por la multa contra las esteladas

Dos socios del FC Barcelona han presentado en los juzgados de primera instancia de la capital catalana una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la UEFA, después de que multara al club por la exhibición de esteladas en su estadio.

La demanda ha sido interpuesta a raíz de que el máximo organismo del fútbol europeo multase a la entidad azulgrana con 40.000 euros por la exhibición de banderas independentistas durante el partido de Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen disputado en el Camp Nou el pasado 29 de septiembre.

Varios artículos vulnerados

"Planteamos la demanda porque creemos vulnerados, fundamentalmente, dos artículos de la Constitución: el artículo 16, que defiende la libertad ideológica, y el 20, que habla sobre la libertad de expresión", ha explicado Ramon Estebe, el abogado de la asociación 'Drets', que representa a los dos socios culés.

Estebe ha recordado que la estelada "es una bandera "plenamente legal", porque ha sido reconocida por el propio Parlamento de Cataluña mediante una resolución de 2014". Asimismo, ha criticado "el repentino cambio de criterio" de la UEFA, "que ha durante décadas ha permitido y autorizado la exhibición de estas banderas por parte de los aficionados, tanto en el campo del Barça como en los desplazamientos".

"He ido siempre con la estelada al campo"

Los socios demandantes, quienes, según su abogado, "actúan al margen del FC Barcelona aunque con su conocimiento", solicitan al juez que suspenda cautelarmente la sanción de la UEFA mientras el procedimiento judicial permanezca abierto.

"Soy socio del Barça desde hace 30 años y he ido siempre con la estelada al campo. No entiendo que ahora, después de tantos años, se prohíba ir con una bandera que forma parte de nuestro patrimonio colectivo y por eso se sancione a mi club. Me siento vulnerado en mi libertad de expresión", ha declarado a la entrada del juzgado Francesc Abad, uno de los demandantes.

Tras multar al FC Barcelona con 30.000 euros por la exhibición de banderas independentistas en la pasada final de la 'Champions' disputada en Berlín ante el Juventus, la UEFA volvió a abrir otro expediente sancionador por el mismo motivo en el partido contra el Bayer.

La sanción, recurrida al TAS

Esta segunda sanción, de 40.000 euros, fue recurrida por el club al Comité de Apelación de la propia UEFA, que ha acordado con el Barça suspender cautelarmente nuevas sanciones hasta que este último expediente no quede resuelto. La entidad azulgrana sabe que no puede acudir a la justicia ordinaria por este motivo, pero sí está dispuesto a hacerlo ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) si el máximo organismo del fútbol europeo no retira esta sanción.

Mientras la justicia deportiva sigue su curso, el club defiende que sus socios, a título particular, demanden a la UEFA por vulneración de derechos fundamentales ante la justicia ordinaria, tal como ha sucedido hoy. De hecho, en la última asamblea de compromisarios el propio presidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, anunció que la Confederación Mundial de Peñas iba a impulsar una iniciativa para presentar una demanda colectiva ante la justicia ordinaria y llegar hasta el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo si era necesario. De momento, la demanda contra la UEFA se ha articulado solo a través de dos socios.