Dos goles de Ibrahimovic dan el triunfo al PSG frente al Bastia

Dos goles del sueco Zlatan Ibrahimovic en los últimos 20 minutos, el 0-1 ilegal al culminar una jugada y una asistencia del uruguayo Edinson Cavani, que partió desde posición de fuera de juego, y el 0-2 a centro de Serge Aurier, reforzaron este sábado el liderato del París Saint Germain con un triunfo frente al Bastia.

A cuatro días de enfrentarse al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones, el conjunto parisino resolvió en el tramo final un partido equilibrado, sin apenas ocasiones en el primer tiempo, con más actividad en el área en el segundo y desatascado desde el minuto 72, cuando el ariete abrió el triunfo visitante.

Hasta entonces, dentro del dominio del PSG, no vio cercana su victoria, porque no llegaba demasiado a la portería contraria. Lo hizo primero en un gol bien anulado, después en un posible penalti no señalado a Aurier y más tarde en un cabezazo de Ibrahimovic, pero sólo con acercamientos contados y sin casi apuros para su rival. Hasta que el argentino Javier Pastore agarró una pelota en tres cuartos de campo y picó el balón por encima de la defensa del Bastia. Lo recogió Cavani, en posición de fuera de juego, después lo aguantó dentro del área y luego regaló el gol al sueco Zlatan Ibrahimovic, con un remate entre la defensa con el portero superado. Era el minuto 72.

Once después, una combinación y una buena internada por la banda derecha de Aurier también terminó en el remate raso y certero de Ibrahimovic dentro del área para el 0-2, la sentencia del encuentro y tres puntos más para el liderato del PSG, con ocho ya de ventaja sobre Angers y Caen, a la espera de que ambos jueguen esta tarde-noche sus partidos de la décima jornada.