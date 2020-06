Donnarumma habla sobre su renovación con el Milan: "Debería haber escuchado a mi padre"

El Milan de los millones en fichajes no termina de arrancar. Gianluigi Donnarumma, que renovó este pasado verano con los 'rossoneri', se ha llegado a plantear si hizo bien en estampar su firma con el club lombardo, tal y como ha reconocido en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Digamos que en algunas situaciones debería haber escuchado a mi padre. Hay episodios que te hacen crecer y quizá no los habría hecho, pero no me arrepiento de nada", comenta.

Sobre la 'competencia' en el mundo de la portería, Donnarumma lo tiene claro: "Aparte de Buffon hay otros porteros a los que admiro como Neuer, Courtois, De Gea y Lloris. Estoy por debajo de ellos en este momento".

Además, afirma que "nunca" le gustaría enfrentarse a Messi y Cristiano: "Messi nació como un fenómeno, Cristiano trabajó muy duro para ser lo que es".