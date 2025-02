Un perito sordomudo asegura que Luis Rubiales preguntó a la futbolista si le podía dar un beso: "¿Te puedo dar un besito?"

El primero en declarar en la sexta jornada del juicio que acoge la Audiencia Nacional a Luis Rubiales por el beso a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial de Fútbol femenino de 2023 ha sido David Murillo. Es miembro de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y provincia (ASOGRA) y asegura que pidió permiso a la jugadora para darle un beso tras la victoria.

Él es un perito sordomudo que asegura que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) preguntó a la futbolista si podía darle "un besito", tras analizar las imágenes previas al beso de Rubiales a Hermoso. "¿Te puedo dar un besito?", dice que le preguntó el expresidente de la RFEF a la jugadora de fútbol. Las acusaciones han cuestionado varios puntos de su informe pericial de lectura de labios realizado y por qué no trató de comprobar qué dijo la jugadora.

El perito Murillo, auxiliado por una intérprete en lectura de signos, ha confirmado a preguntas de la abogada de Rubiales que él leyó cómo Luis Rubiales decía "te puedo dar un besito" en el momento en el que agarraba a Hermoso de la cabeza en el saludo de autoridades tras el partido de la selección.

El informe del perito se basa en un análisis de un vídeo de TikTok -del que se desconoce la autoría- y explica que descartó las imágenes de RTVE porque no se veía tan nítido ni claro como en el vídeo de la red social. Según la declaración de la futbolista, ella no escuchó esa pregunta y, en el caso de que la hubiera oído, se hubiera negado.

Las acusaciones cuestionan la autoría del vídeo

Las acusaciones personadas en el juicio a Luis Rubiales han cuestionado el origen de ese informe basado en un vídeo de TikTok, que fue encargado por el abogado Enric Ripoll, y el hecho de que no buscase otras imágenes para comparar u observar la respuesta de Jenni Hermoso.

El perito ha manifestado que la chica estaba de espaldas y que no podía saber qué es lo que decía, algo que ha reconocido el juez: "Si una persona está de espaldas, difícilmente se le puede leer los labios, salvo que tenga una visión que atraviese el cráneo".

La abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), acusación popular en el juicio, ha puesto el foco en la persona que encargó al perito realizar este informe, y ha querido saber si fue el director jurídico del proceso sancionador llevado a cabo por la FIFA contra Rubiales o si fue el abogado del expresidente federativo en dicho proceso. En el procedimiento seguido por la FIFA, Ripoll aparece como el "representante legal" de Rubiales.

"No lo sé exactamente. No sé cómo venía. Solo que era Enric Ripoll, pero no conozco exactamente cuál es su papel ni qué funciones tiene", ha afirmado el perito, según recoge 'EFE'.

El perito narra que fue Ripoll quien le envió los vídeos que analizó y también ha asegurado que solo conoce a Rubiales "de verlo en la televisión", pero no tiene ninguna relación directa con el expresidenta de la RFEF.

Tras la declaración de este perito se ha dado paso a un segundo experto enrecuperación de datos que se encargó de analizar si el vídeo de TikTok utilizado había sido manipulado. Ha explicado que en ningún momento la imagen se vio manipulada. "Es perfectamente coherente y no arroja ningún tipo de adulteración".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com