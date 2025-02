El vídeo inédito de Rubiales y Jenni Hermoso presentado en el juicio: "Yo creo que es una tontería"

Este martes se ha celebrado la sexta jornada del juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial que ganó la selección española en Australia y Nueva Zelanda. En su comparecencia en la Audiencia Nacional, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha reafirmado en su versión de los hechos, defendiendo que el beso a Jenni fue consentido y vinculándolo al penalti que la delantera madrileña falló en la final ante Inglaterra.

"Yo le dije 'oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti. Sin ti no lo hubiéramos podido conseguir'. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté 'puedo darte un besito' y me dijo 'vale'. Eso es lo que ocurrió", ha manifestado el expresidente de la RFEF durante la vista.

Una prueba nunca vista

Minutos antes de que el Rubiales tomase la palabra se ha proyectado en las pantallas de la Audiencia Nacional una prueba inédita que se había guardado su defensa hasta hoy. En el vídeo vemos a Luis Rubiales abrazado a Jorge Vilda, seleccionador del equipo femenino durante la Copa del Mundo, y Montse Tomé, entonces segunda entrenadora y ahora seleccionadora, y dirigiéndose a las futbolistas. En el clip, Rubiales pronuncia un breve discurso en el aeropuerto de Sídney, antes de viajar a España, pidiendo disculpas por la controversia generada tras el beso.

"Me siento triste y quería pediros disculpas, porque es una pena que una cosa así haya podido empañar parte de la celebración y me sabe mal"

El que fuera mandamás de la RFEF empieza dando la enhorabuena a la plantilla por el título: "No os podéis ni imaginar el inmenso honor, hablo en nombre de toda la Federación y en el mío propio, que ha supuesto este mes y pico que hemos compartido con vosotras. Hemos superado adversidades tremendas: enfermedades, familias, campos embarrados, vientos, pasar de un resultado súper adverso a enlazar todas las victorias seguidas que nos han llevado a ser campeonas del mundo... Para mí es un honor y os quería dar las gracias porque nos hemos sentido en familia", expresaba Rubiales.

Seguidamente, se refiere al beso a Jenni Hermoso: "Hay una cosa que también es importante, porque no podemos obviar la realidad. Y es que de un gesto de afecto de una compañera y mío se ha montado una historia que yo creo que es una tontería. La alegría inmensa que tenemos por conseguir este Mundial no debe ser empañada. Yo creo que, de verdad, esto es mucho más grande que todo eso y debemos estar todos contentos y focalizados en que disfrutéis con vuestras familias, seres queridos y cientos de miles de personas que os vais a encontrar. Pero yo me siento triste y quería pediros disculpas, porque es una pena que una cosa así haya podido empañar parte de la celebración y me sabe mal".

"Aunque ya me conocéis y sabéis que siempre he sido, soy y seguiré siendo respetuoso con todas, a parte de la admiración profesional que os tengo", abunda Rubiales.

Por último, Rubiales habla de la fiesta que seguidamente tendría lugar y que delegaría en otra persona el tema de los horarios de las jugadoras. En el vídeo se aprecia cómo las jugadoras terminan cantando al son de "¡Campeonas del Mundo!", un cántico que inicia el propio Luis Rubiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com