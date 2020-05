Detienen al futbolista Farid El Melali por masturbarse mirando a una vecina

Farid El Melali, futbolista del Angers de la Ligue 1 francesa internacional con Argelia, ha sido detenido tras ser denunciado por sus vecinos por masturbarse en el patio de su edificio mientras miraba por la ventana a una vecina que vive en el bajo. El jugador de 22 años, que ese mismo día había renovado hasta 2023 con el Angers, será juzgado por "exposición indecente".

En el momento del arresto, y según publica el 'Daily Mail', Farid El Melali reconoció su "actitud inapropiada" y se justificó asegurando que estaba solo en el patio y que nadie le veía.

Sandra Chirac-Kollarik, la abogada de El Melali, ha apuntado en el diario 'Le Courrier de Ouest' que el jugador "no estaba amenazando a nadie y no era agresivo con nadie". En abril Farid El Melali ya fue denunciado por un acto similar de onanismo, si bien el testigo no consiguió identificarle.

Todo este episodio ha sucedido el mismo día que el Angers había anunciado que ampliaba el contrato del futbolista hasta junio de 2023. Llegó al conjunto galo en el verano de 2018 procedente de Argelia.

De momento, el equipo francés no se ha pronunciado sobre los hechos cometidos por su jugador y que le han llevado a ser acusado de exhibicionismo sexual.