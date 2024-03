Daniel Osvaldo, exfutbolista del Espanyol: "Mi vida se me está yendo de las manos"

Daniel Osvaldo, futbolista nacido en Lanus el 12 de enero de 1986, ha conmocionado al mundo del fútbol tras una brutal confesión en la que habla de la depresión que padece y los problemas con las drogas y el alcohol. El exfutbolista del Espanyol (2010-2011) y Boca Juniors (2015-2016) admite que la depresión "me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas" y reconoce que "estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos".

"Quiero hacer este vídeo para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida. Es difícil para mí hacer este vídeo porque nunca hice algo así, pero llego el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy asando muy bien... No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión... Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", asegura Daniel Osvaldo.

El exjugador del Espanyol, Boca Juniors, Roma Inter o Juventus explica que esa depresión y sus adicciones le están alejando de "gente que me quiso mucho, que me quiere mucho". Además, reconoce que no tiene ganas de ver a sus familia y "compartir cosas con mis hijos".

"Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", confiesa el exjugador de Espanyol y Boca Juniors.

"Quiero contar esto, no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese. Para que entiendan que las cosas que hago no están bien. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones", aclara el exfutbolista de 38 años.

"Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa"

"Fui un futbolista de élite. Era una persona completamente diferente, llena de seguridad, de confianza. Y yo soy una persona a la cual no reconozco. Y me está costando mucho salir de esto. Quiero decir, porque por ahí hay alguno de ustedes que ha pasado por lo mismo tendrán familiares que han pasado, que están pasando por lo mismo y quiero decir que se animen a hablar con su familia y parte de mi familia hablé de estas cosas. Otras se van a otra parte de mi familia se va a enterar después de ver este video. Me cuesta mucho hablar las cosas, me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho salir de la realidad que se genera en mi cabeza, que no es real, pero que adentro de mi cabeza existe. Y es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. ¿Quería decir esto? Más que nada para que si alguien está viendo algo parecido, que pida ayuda. Porque solo no se sale Yo pedí ayuda. Y aún así me está costando salir", relata Osvaldo.

"Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad. Pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa", admite el exjugador italoargentino.

"No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y voy a tener que solucionarlo. Espero que me entiendas. Y que ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más", concluye Daniel Osvaldo.

