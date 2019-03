Dani Alves: "Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase"

En una entrevista con 'ABC', Dani Alves no ha dejado ningún tema sin tocar. El defensa brasileño siempre ha sido claro y ha contado su parecer sobre la situación que le hizo salir del Barcelona entre otros temas.

Salida del Barcelona

"Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas"

Pique con Cristiano Ronaldo

"Mi pelea con Cristiano fue por culpa de la prensa. Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo...Cuando dije de él que al ser demasiado protagonista, cuando ganas vas a destacar pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije de un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi o Neymar. Pero no tiene nada de dañina mi reflexión. La prensa lo vendió de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro de 2015".

Mourinho

"El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio".

Su vida después del fútbol

"Yo amo la música y mi hobbie es el fútbol. Mi padre trabajaba en un club que contrataba bandas de música. Tengo un hermano cantante. Tengo una productora en Brasil. Compongo. Ayudo a grupos que empiezan, para darlos a conocer. Cuando deje el fútbol me meteré de lleno en la música. Es mi gran pasión."

La independencia de Catañuña

“El desprecio del resto de España, te hablo de los ciudadanos y de las instituciones políticas, con Cataluña ha generado esta ola independentista de los últimos años. Así lo he sentido yo durante los ocho años que he vivido en Cataluña. Hay gente que sale a la manifestación de la independencia, pero no sabe ni siquiera lo que es la independencia. Siguen la corriente, siguen a la masa porque es lo que toca. Tanto la actitud de las instituciones españolas como las de Cataluña y su gente es equivocada. Yo siempre voy a decantarme por la vía del diálogo y del consenso. La independencia sería un error. Si España y Cataluña se separan, ambos saldrían perdiendo. Juntos son más fuertes!.