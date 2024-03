Dani Alves y su inminente salida de prisión: la hora límite para ingresar hoy el millón de euros de fianza

Dani Alves afronta este lunes el que puede ser su último día en la prisión de Brians 2, donde permanece desde enero de 2023. La Audiencia de Barcelona le interpuso el pasado miércoles al futbolista brasileño una fianza de un millón de euros para lograr la libertad provisional, una cantidad que hasta el momento no ha logrado reunir. Hoy puede ser el día en el que logre tener ese dinero y abandonar la cárcel, aunque deberá consignar el millón de euros antes de las 14:00 horas de hoy, lunes 25 de marzo. Si no logra antes de esa hora, deberá permanecer otro día más en la prisión de Brians 2 de Barcelona.

Los abogados de Dani Aves trabajan para lograr esa cantidad de dinero de la deuda que tiene Hacienda con el futbolista de más de nueve millones de euros.

La Fiscalía de Barcelona presentaba el pasado viernes un recurso contra la libertad bajo fianza decretada por la Audiencia de Barcelona para Dani Alves al estimar que persiste el riesgo de fuga que llevó a su ingreso en prisión provisional hace más de un año. La Fiscalía, en un comunicado, explica que este recurso del riesgo de fuga es incluso mayor que hace un año ya que "el señor Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión".

"Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el Auto recurrido, a la vista de la falta de arraigo del Sr. Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza", advierte la Fiscalía.

La hora límite para consignar la fianza y salir de la cárcel

La defensa de Dani Alves sigue trabajando para lograr recaudar el millón de euros de fianza, algo que no logró la semana pasada, pese a que el viernes solicitó una prórroga de una hora, hasta las 15:00 horas, que tampoco fue suficiente para consignar el millón de euros de fianza.

Dani Alves tiene hoy una nueva oportunidad para consignar esa cantidad de dinero y lograr su libertad provisional bajo fianza. El margen es de 09:00 a 14:00 horas, ese es el tiempo con el que cuentan sus abogados para pagar la fianza, de lo contrario seguirá un día más en la prisión de Brians 2.

La Audiencia de Barcelona ha interpuesto a Alves, al margen del millón de euros de fianza, la obligación de entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, comparecer semanalmente y no abandonar el territorio español. Si el futbolista brasileño incumpliera con alguna de estas medidas perdería el millón de euros de fianza.

Dani Alves se ha encontrado con más problemas de los previstos para reunir el millón de euros de fianza al tener embargadas todas sus cuentas en Brasil por un problema con su exmujer, Dinorah Santana. Además, el padre de Neymar, quien le pagó la indemnización de 150.000 euros a la víctima, se ha desentendido del asunto y ha aclarado que la sentencia condenatoria impide ayudar a Alves. "Este asunto ya no nos corresponde, es una situación distinta a la anterior", aclaraba el padre de Neymar en un comunicado.

