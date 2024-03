Dani Alves pasará el fin de semana en la cárcel tras no poder reunir el millón de euros

Dani Alves tampoco ha podido depositar este viernes el millón de euros que le impuso la Audiencia de Barcelona para poder salir en libertad provisional de la cárcel de Brians 2, donde lleva encarcelado desde enero de 2023.

El histórico futbolista carioca está condenado a cuatro años y medio por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 y por el momento tendrá que seguir en la prisión hasta el próximo lunes 25 de marzo, como mínimo, al no poder depositar el dinero este fin de semana porque no hay nadie de guardia en la Audiencia.

Se le 'dio' una hora más para depositar el dinero

En un principio parecía que el ex del Barça iba a poder reunir el dinero porque, a pesar de acercarse la hora límite (14:00) y no haber depositado la cantidad en la cuenta del juzgado, la defensa pidió alargar el plazo hasta las 15 horas y el juzgado así lo aceptó. Sin embargo, no le dio tiempo, si es que ya lo había reunido, a depositarlo en el juzgado.

Problemas para reunir el millón de euros

Alves está teniendo problemas para reunir el dinero al tener sus cuentas embargadas en Brasil por problemas con su exmujer Dinorah Santana, que le reclamó la pensión de los dos hijos que tienen en común, y fue un juez el que decretó que se le embargara todo su capital. Se estima que entre los contratos publicitarios, su salario como futbolista en una carrera plagada de éxitos y sus inversiones atesora un patrimonio superior a los 50 millones de euros, entre los que se encuentran varias viviendas de lujo.

El padre de Neymar no pagará la fianza

Uno de los que se especulaba que podía ayudar económicamente a Alves era el padre de Neymar Jr, que ya le facilitó los 150.000 euros de indemnización a la víctima, sin embargo, este desmintió los rumores y confirmó que esta vez no iba a ayudar al condenado: "Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ninguna demanda. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que los Tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de la condena, se especula y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no nos corresponde", dice parte del comunicado del brasileño.

Alves no podrá salir de España

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona acordó su libertad provisional bajo fianza de un millón de euros y además le requisó su pasaporte español y brasileño, por lo que Daniel Alves no podrá salir del territorio nacional. Además, tendrá que presentarse semanalmente ante el tribunal. La decisión de la Audiencia se tomó con el voto a favor de dos de los tres magistrados, uno votó en contra.

