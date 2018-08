Críticas a Salah por conducir al volante y no hacer caso a unos aficionados

Unos aficionados localizaron a Salah en mitad de un atasco. Aprovechando la ocasión, se acercaron al coche del egipcio para pedirle una foto y algún autógrafo, una petición que el jugador del Liverpool no atendió.

Además, Salah también fue grabado mientras utilizaba el móvil en mitad de un atasco, una acción que está bajo la supervisión de la policía de Merseyside, tal y como anunciaron en su cuenta de Twitter.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍