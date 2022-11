Cristiano: "Será la primera vez que Portugal gane un trofeo importante"

Cristiano Ronaldo está preparado para disputar su segunda final de la Eurocopa, de la que advirtió de que Francia es la "favorita" porque juega en casa "y eso es una gran ventaja", pero confía en el triunfo luso ya que todos los portugueses lo creen posible.

"Esto es algo que siempre he soñado. Sería un gran logro el poder ganar algo con Portugal. Mis dedos están cruzados porque creo, mis compañeros creen, toda Portugal cree y la comunidad portuguesa que vive en Francia también", valoró en una entrevista para la UEFA, previa a la final de París.

"Esto es único, un sentimiento de alegría, porque era lo que quería lograr de nuevo, estar en la final. Mi última vez fue en 2004 (su equipo perdió con Grecia). Ahora voy a tener la suerte de jugar una segunda final con Portugal. Es una final y puede pasar cualquier cosa. Sabemos que nos enfrentamos contra un gran equipo, una gran selección, pero es una final y cualquier cosa es posible", añadió.

Para él, el favorito es Francia, "porque juega en casa y eso es una gran ventaja". "Todo el país va estar apoyándoles, pero esto es una final y veremos qué pasa. Vamos a estar preparados y no va a ser fácil batirnos. Desde que el torneo comenzó, nadie nos ha ganado, y espero que Francia tampoco lo haga", explicó Cristiano Ronaldo.

El atacante del Real Madrid ha batido varios récords en esta Eurocopa. Ha igualado los nueve goles de Michel Platini, ha sido el primero en marcar en cuatro fases finales del torneo continental consecutivas y ha anotado goles en dos semifinales distintas.

"Estas cosas terminan pasando. No quiero obsesionarme mucho con los récords. Van llegando. Está bien pero nada más. Me siento bien, joven y fuerte, así que lo que me preocupa ahora es seguir con este éxito", apuntó Cristiano, que mira con optimismo a la final: "Tenemos que ser positivos. Será la primera vez que Portugal gane un trofeo importante".