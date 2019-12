Cristiano Ronaldo y el premio a mejor jugador de Italia: "De momento soy el mejor, no tengo defectos"

El cinco veces ganador del balón de oro Cristiano Ronaldo aseguró ser el "mejor" jugador de la Serie A italiana al ganar la pasada temporada el trofeo al jugador más valiosos del 'calcio'.

"El premio lo gané yo, así que de momento soy yo el mejor, no tengo defectos. Doy las gracias a los compañeros que me votaron, es un honor. Hay muchos más muy buenos, tenemos muchas opciones" aseguró el luso. A su vez también destacó lo mucho que le "gusta" estar en la Juventus de Turín: "Me gusta todo. Es el mejor club italiano, con una historia increíble. Me gusta estar aquí y quiero ganar muchos trofeos".

Aunque el portugués confesó que no siempre fue así puesto que al comienzo era más "despreocupado" que en la actualidad: "Ahora la prioridad es ganar trofeos y quedarse a un alto nivel. Después de los 20 años empiezas a tener mucha responsabilidad, pero estoy feliz, motivado y quiero jugar todavía algunos años más".

El luso se deshizo en elogios con sus compañeros de la defensa de Juventus Chiellini, Bonucci yDe Ligt, pero asegura que en el pasado solo habría nombrado al primero como el mejor defensor de Italia. "Ahora que los veo todos los días puedo decir que son los tres" señaló Ronaldo.

El ex jugador del Real Madrid también hizo un ejercicio de retrospectiva y señaló su gol de chilena con el conjunto blanco a su actual club como el mejor mas bello en su carrera: "Es el gol más bonito que he marcado, ante un gran equipo y con Buffon en la portería. Los aplausos de los tifosi fueron especiales. Siempre pensé que Gigi era buena persona y después del partido me felicitó. Ahora que le veo todos los días, sé que es así, siempre ayuda a los demás"

Además, también confesó que "ama" el entrenamiento, lo que hace que sea más amena esa preparación personal que tan rigurosamente cumple el portugués.

"Hago lo que me encanta y me pagan por ello, no puedo no estar feliz. Las críticas son parte del juego, hay que ser positivos, el fútbol es así. Sé quién soy y que al final de la historia me dirán ‘bravo’" concluyó.